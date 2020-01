Odzież na bazie plastiku z recyclingu w ofercie sieci Kaufland

Fot. materiały prasowe

W ofercie sieci Kaufland zadebiutowała nowa kolekcja odzieży sportowej marki Newletics, powstała m.in. z wykorzystaniem butelek PET pochodzących z recyclingu. To kolejny element kampanii Kaufland „Zróbmy to razem.”, zachęcającej m.in. do ochrony środowiska i aktywnego trybu życia.

Nowa kolekcja sportowej marki własnej Kaufland obejmuje m.in. t-shirty, kurtki, legginsy i buty sportowe. Odzież i obuwie dedykowane osobom aktywnym fizycznie powstają z wykorzystaniem poddawanych recyclingowi plastikowych butelek i odpadów z tworzyw sztucznych, co pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, ale i ograniczenie zużycia ropy naftowej czy emisji dwutlenku węgla na etapie produkcji.

Do wytworzenia nowej kolekcji sportowej Newletics wykorzystywany jest plastik, który w procesie recyclingu zostaje oczyszczony, pocięty na drobne kawałki i przetopiony. Z tak powstałego surowca pozyskuje się wytrzymałe włókna oraz tkaninę, z której może być szyta odzież. Do wyprodukowania butów sportowych Newletics potrzebnych jest 6 butelek PET, legginsy powstają z surowca z przetworzonych 20 butelek plastikowych, natomiast do produkcji kurtki potrzeba aż 30 butelek PET o pojemności 1,5 litra.

Przeczytaj także: W Białymstoku stanęły dwa pierwsze butelkomaty

Odzież sportowa powstała z tworzyw sztucznych pochodzących z recyclingu nie różni się od powstających w tradycyjny sposób tekstyliów. Tkanina ma identyczne właściwości oddychające i świetnie sprawdza się przy różnego typu aktywnościach fizycznych. Korzyść dla środowiska nie kończy się przy tym na ponownym wykorzystaniu butelek. Proces przetwarzania odpadów plastikowych na odzież sportową nie wymaga użycia ropy naftowej, a zużycie energii elektrycznej na etapie produkcji np. nowej koszulki, jest o połowę mniejsze niż przy tradycyjnym procesie. Niższa jest także emisja dwutlenku węgla do atmosfery.

Wprowadzenie kolekcji odzieży opartej na plastiku z recyclingu wpisuje się w akcję sieci pod nazwą „REset plastic”, będącej elementem strategii CSR Kaufland pn. „Zróbmy to razem.”, obejmującej szereg działań na rzecz promowania rozwiązań proekologicznych czy zdrowego stylu życia.

Przeczytaj także: Związkowcy wzywają Tesco Polska do negocjacji

Zmiany te są widoczne we wszystkich 213 marketach Kaufland w całej Polsce. Sieć walczy m.in. z plastikowymi torbami, oferując w ich miejsce wytrzymałe torby wielorazowego użytku oraz ekologiczne zamienniki. Ponadto, zgodnie z wprowadzaną przez sieć strategią, do 2025 roku zużycie tworzywa sztucznego zostanie zredukowane przynajmniej o 20 proc., a 100 proc. opakowań marek własnych będzie można poddać recyklingowi. Jednym z realizowanych przez Kaufland projektów w zakresie redukcji plastiku jest wprowadzenie w Polsce skrzynek wielorazowego użytku w łańcuchu dostaw.