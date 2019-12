Tysiące litrów burbonu Jim Beam wylały się do rzek. Producent zapłaci za zabicie ryb

fot. jimbeam.com

Producent Jim Beama zapłaci 600 tys. dolarów kary po tym, jak w wyniku lipcowego pożaru tysiące litrów burbonu wylały się do rzek Kentucky i Ohio, powodując spore straty dla środowiska - donosi next.gazeta.pl

Do pożaru w magazynie Jima Beama doszło w lipcu br. Zawartość kilkudziesięciu tysięcy beczek trafiła do rzeki Kentucky, a później Ohio. To zdarzenie okazało się opłakane w skutkach dla lokalnego ekosystemu.

W grudniu br. firma zawarła ugodę z Departamentem Środowiska Kentucky w tej sprawie. Producent alkoholu wpłaci 600 tys. dolarów odszkodowania za padnięcie ryb. Ponadto, zwróci 112 tys. dolarów regionalnej agencji ds. środowiska za koszty poniesione w wyniku całej akcji.

