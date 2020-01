W Wiedniu pojawiły się automaty na kubki po kawie. Klienci płacą kaucję za opakowania

fot. shutterstock

Wiedeń wypowiedział wojnę jednorazowym kubkom po kawie i innych napojach. Na proste, a zarazem genialne rozwiązanie wpadli właściciele firmy Cup Solutions. Stworzyli automaty, które przyjmują wielorazowe kubki po kawie - podaje national-geographic.pl

Tylko w Wiedniu rocznie wyrzuca się 84 miliony jednorazowych kubków po kawie. Cup Solutions we współpracy z miejskimi kawiarniami wprowadzili do obiegu kubki wielorazowe, a w mieście stanęło sześć automatów, do których można zwrócić puste kubki.

Klient kupując kawę płaci też kaucję za kubek. Opłata wynosi 1 euro. Kiedy po wypiciu napoju wrzuca kubek do automatu lub zwraca do partnerskiego lokalu, pieniądze wracają na jego konto. Kubki z automatów ponownie trafiają do kawiarni.

