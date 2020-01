Warszawscy uczniowie w sklepach Biedronka nauczą się czytać etykiety

fot. materiały prasowe

Biedronka wspólnie z Fundacją Legii zaprosiła warszawskich uczniów do pewnej aktywności. W ramach programu „Celuj w zdrowie” dzieci sprawdzają składy produktów dostępnych w Biedronce pod kątem zdrowego odżywiania.

Pierwsza edycja rozpoczętego w październiku 2019 roku programu Fundacji Legii, którego partnerem jest Biedronka, osiągnęła właśnie półmetek. To właśnie teraz uczniowie warszawskich szkół z Woli, Pragi i Śródmieścia udają się do sklepów Biedronka na specjalnie przygotowane lekcje w oparciu o "

- W Biedronce czujemy dużą odpowiedzialność za jakość, ale też wartość odżywczą produktów, które oferujemy naszym klientom. Mamy własną politykę żywieniową i szczególne wymagania wobec produktów marki własnej Biedronka przeznaczonych dla dzieci. Już dziś żaden z nich nie zawiera: konserwantów, glutaminianu monosodowego czy fosforanów. Sklep spożywczy to także faktyczne miejsce, gdzie klienci zastanawiają się, jaki produkt jest dla nich najlepszy i który finalnie wybrać. Jest to więc świetna przestrzeń, by przekazywać wiedzę o zasadach zrównoważonej diety - mówi dr inż. Justyna Szymani, dyrektor działu rozwoju jakości i kontroli marki własnej w sieci Biedronka.

W trakcie zajęć w sklepach uczestnicy mają możliwość w praktyce odbyć naukę czytania etykiet, przeanalizować skład produktów oraz sprawdzić zawartość tłuszczy czy cukrów w danym artykule. Dowiedzą się też, czym różni się sok od nektaru czy napoju. Specjaliści Biedronki - Świeżoznawcy są do dyspozycji uczniów i nauczycieli w trakcie zajęć. Młodzi podopieczni będą mieli też możliwość naocznego sprawdzenia, jaka jest prawidłowa codzienna porcja warzyw i owoców.