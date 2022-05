EEC 2022: 10 cytatów o konsumencie, zakupach, e-commerce

- Dopóki w świecie cyfrowym nie będziemy mieli wielozmysłowego doświadczania produktów, to świat fizyczny nadal będzie bardzo istotny. Kupujemy nie tylko oczami, ale też innymi zmysłami, np. zapachem, smakowaniem, dotykiem. Na razie w świecie cyfrowym nie mamy możliwości smakowania, dotykania wąchania produktów, ale takie technologie są rozwijane. Mówi się o elektronicznych zmysłach. To są na razie inwazyjne metody, np. aby odczuć smak słodki, trzeba podwyższyć temperaturę języka. Być może kiedyś te technologie pozwolą nam odczuć smaki przez internet. Inne to np. specjalne rękawice, które pozwalają czuć dotyk – Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute.

- Inteligenty e-commerce to e-commerce świadomy, odpowiadający na potrzeby klienta i organizacji. Ma trzy role: informacyjną, marketingową i sprzedażową. Jednak sklep internetowy nie może być traktowany jak oddzielny kanał. To ścieżka, która ma poprowadzić konsumenta do zakupów, także w sklepach stacjonarnych - Jakub Gierszyński, dyrektor e-commerce Sephora na rynek Polski i Czech.

- Przyszłością jest automatyzacja procesów, by móc efektywnie obsługiwać peaki sprzedażowe i skończyć ostatnią milę, która jest największym kosztem, także środowiskowym. Przyszłość to również dane. Każda organizacja musi je zbierać. W LPP mamy 70-osobowy dział data science, który zajmuje się tym obszarem – Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP.

- Przed e-commerce rysują się trzy zagrożenia. Pierwszy to dług technologiczny. Te biznesy, które jako jedne z pierwszych ruszyły w sieci, muszą dziś „gonić” technologie. Pandemia bardzo przyspieszyła ruch online, sklepy muszą się dostosowywać do aktualnych standardów. Drugie ryzyko wiąże się z logistyką - mamy tutaj duże koszty, na które składają się magazyny, transport, kurier. Koszyk zakupowy musi więc nieść odpowiednią wartość. Trzeci czynnik to cyberbezpieczeństwo - jeśli sklep polegnie na tym polu, to może być jego koniec. Oczywiście istnieją ryzyka uniwersalne dla każdego biznesu: inflacja, finansowanie, niepewność gospodarcza - Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej mBank SA.

- Łatwość korzystania z urządzeń mobilnych to łatwość kupowania. Do ekranu byliśmy przywiązani już dużo wcześniej np. poprzez telewizję. To, co radykalnie zmieniła pandemia, to zniwelowanie obaw Polaków przed korzystaniem z kart kredytowych. Teraz wszystkie aplikacje podpinają karty kredytowe klientów. Konsumenci się do tego przekonali - Grażyna Piotrowska-Oliwa, członek Rady Dyrektorów, Pepco Group, prezes zarządu, Grupa MODNE ZAKUPY.

- Wykorzystujemy technologie nie tylko w standardowy dla e-commerce sposób. Nasze salony także są unikalne. Roboty humanoidalne to przede wszystkim gadżet, ale wykorzystujemy je również do informowania klientów o promocjach, lokalizowania marketingowych treści odnośnie konkretnych miejsc czy quizów dla najmłodszych. Nasza technologia to nie jest wyłącznie to, co konsument widzi na pierwszy rzut oka, czyli roboty, tablety, digital signage. Posiadamy inteligentnie zaopatrywany magazyn przy wykorzystaniu danych. To database zarówno po stronie klienta, jak i obrotu produktami – wskazał Szymon Bujalski, członek zarządu, dyrektor e-commerce Modivo SA.

- Od jakiegoś czasu mamy do czynienia z pojęciem postnowoczesnego konsumenta. Czym się charakteryzuje? On już nie goni za zyskiem, w jego światopoglądzie ważne są inne rzeczy. Kapitalizm miał bardzo duży wpływ na model społeczny, którego głównym elementem są klasy społeczne. Mieć więcej oznaczało być wyżej w w strukturze. Teraz jesteśmy już w innym momencie rozwoju jako społeczeństwo. Zmienia się system wartości. Konsumpcja to nie tylko zaspokajanie potrzeb, ale także przyjemności – prof. Małgorzata Molęda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

- Musi zrozumieć świadomego konsumenta, który z jednej strony zwraca uwagę na to co kupuje i coraz bardziej interesuje się tym, jak marki produkują, na kwestie ESG. Po przeciwnej stronie jest wygoda. Konsumenci chcieliby mieć coraz szybciej, coraz prościej, coraz takiej. Kolejny element to spersonalizowana oferta. – Chcę kupić to co, jest dla mnie, ale nie chcę udzielać informacji. Te kilka skrajności trzeba wziąć pod uwagę, by przekonać klienta do siebie i go utrzymać – Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający, Accenture w Polsce.

- Przechodzenie na model cyrkularny jest bardzo ważne dla każdegobiznesu. Zasoby planety się kończą. Ekologia to nie jest chwilowy trend, to nieodłączna część naszej rzeczywistości. W 4F przygodę z cyrkularnością zaczęliśmy w styczniu br. W dwa miesiące zebraliśmy tysiąc kilogramów ubrań różnych marek. Wprowadzamy je z powrotem na rynek. W pięciu sklepach sprzedaliśmy prawie tysiąc ubrań w drugim obiegu. Te produkty wiszą obok rzeczy nowych. A to dopiero początek naszej inicjatywy. Chcemy, aby te działania miały przełożenie na biznes. Chcemy naprawiać ubrania, tworzyć ubrania z recyklingu. To nasz pomysł na cyrkularność - Przemysław Feliga, ESG Project Manager, OTCF (4F).