30 punktów szczepień w centrach handlowych w całej Polsce

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez właścicieli i zarządców centrów handlowych, w Polsce w lipcu działało 30 punktów szczepień w lokalach, w aptekach czy przychodniach mieszczących się na terenie galerii handlowych.

W akcję promowania szczepień włączyło się już 100 obiektów, które zadeklarowały nieodpłatne udostępnienie swoich nośników reklamowych. Miesięczna odwiedzalność tych centrów wynosi niemal 27 mln osób.



Materiały promujące akcję pojawiły się w ponad 800 miejscach na terenie centrów handlowych, nie licząc oznaczeń punktów szczepień.

W czerwcu br. Polska Rada Centrów Handlowych zaapelowała do właścicieli i zarządców centrów handlowych o organizowanie punktów szczepień na terenie galerii oraz włączenie się w rządową akcję promocji szczepień #Ostatniaprosta, aby wspólnie działać na rzecz ograniczenia rozprzestrzenienia się pandemii COVID-19. Branża odpowiedziała na apel PRCH.

Szczepienia w centrach handlowych

Wszyscy chętni mogą już dziś zaszczepić się w Alfa Centrum w Grudziądzu, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Plejada w Bytomiu, CH Borek we Wrocławiu, Galaxy w Szczecinie, Galerii Bronowice w Krakowie, Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, a także w CH Karolinka w Opolu, King Cross Marcelin w Poznaniu, centrum Kupiec w Szczecinie, w trzech łódzkich centrach: Retkinii, Tulipanie i w Manufakturze, CH NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim, a także w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu, w centrum Plaza w Toruniu, Platan w Zabrzu, Posejdon w Szczecinie, Silesia w Katowicach, Turawa Park w Opolu, Wzorcownia we Włocławku, Vivo! w Lublinie oraz CH Zielone Tarasy w Elblągu. W Warszawie punkty szczepień mieszczą się aż w 7 obiektach rozrzuconych po całym mieście: w Blue City, w Galerii Bemowo, w M1 w Markach, w Galerii Młociny, w Galerii Północnej, w Home Parku Targówek i Promenadzie.

Zaangażowanie branży centrów handlowych przynosi już widoczne efekty, a zainteresowanie szczepieniami w centrach handlowych często przerasta oczekiwania organizatorów. Przez trzy tygodnie lipca w szczecińskim centrum Galaxy zaszczepiło się 4439 osób, a we włocławskiej Wzorcowni w ciągu miesiąca - 1550, zaś w Galerii Bronowice w Krakowie przez 4 pierwsze dni do szczepienia przystąpiło 800 osób.