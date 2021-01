4 Design Days Pre-Opening Online już dziś i jutro

fot. 4DD

Tak jak globalne pandemie XIX i początku XX wieku dały początek współczesnej architekturze, tak koronawirus zrewolucjonizuje dotychczasowe myślenie o przestrzeniach do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego. Czy to początek nowej ery w architekturze i designie? Co przyniesie nowa normalność? O tym porozmawiamy w gronie architektów, projektantów i inwestorów podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl). Śledźcie relacje na żywo na propertydesign.pl, propertynews.pl i 4dd.pl.

Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów i inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

4 Design Days Pre-Opening Online to dwa dni dyskusji online z udziałem ponad 50 prelegentów.

29 stycznia w godz. 10-11.15 zapraszamy na debatę transmitowaną na dlahandlu.pl .

Design. Jak zaprojektować 1,5-metrowe społeczeństwo w...

...biurach. Architekci o wyzwaniach w tworzeniu biur od nowa

...hotelach. Bezpieczne w dyskretny sposób. Design w służbie bezpiecznych przestrzeni do wypoczynku i podróży

...handlu. Centra handlowe nie odkryją nowego świata, korzystając ze starych map

...przestrzeni publicznej. Mieszkańcy potrzebują zielonych przestrzeni

Prelegenci:

Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca, Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions

Agata Frątczak, architekt wnętrz, współzałożycielka, Madama

Władysław Grochowski, prezes zarządu, Grupa Arche

Piotr Kalinowski, CEO, MIXD

Barbara Kowzan, właściciel, Manuttone

Zbigniew Maćków, architekt, Maćków Pracownia Projektowa

Dominika Skałuba, architekt, DNA Architekci Dominika Skałuba

Patrycja Suszek-Rączkowska, architekt wnętrz, Pracownia Projektowa Poco Design

Aleksandra Zentile-Miller, członek zarządu, Polska Rada Centrów Handlowych, dyrektorka, Chapman Taylor International Services