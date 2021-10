5 przykazań dla obiektów handlowych, które chcą być zielone

Po pierwsze: roślinność

Kilka doniczek z kwiatkami już nie wystarczy. Obiekty handlowe coraz częściej stawiają na zielone tarasy i dachy czy pełne roślinności food courty. Stanowią one nie tylko atrakcyjną powierzchnię rekreacyjną - są także sposobem na ograniczenie zużycia energii. - W okresie zimowym zielone dachy mogą skutecznie zapobiegać utratom ciepła przez budynek, natomiast latem nie pozwalają na jego nadmierne nagrzewanie się. Dla przykładu dach krakowskiej Galerii Kazimierz został przekształcony w przyjazne, pełne zieleni miejsce z pasieką, z której pozyskiwany jest miód. Z kolei przed kompleksem Plac Unii City Shopping w Warszawie posadzony został 14-metrowy platan, 6-metrowe drzewo stanęło również w samym środku nowo powstałego shoowroomu - mówi Agnieszka Piekarska, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.

Niektóre firmy idą o krok dalej i dostosowują otoczenie obiektów handlowych do lokalnych ekosystemów. Firma Ceetrus Polska, przy współpracy z ekologami, zadbała o wytyczenie szlaków dla ptaków oraz utworzenie hoteli dla owadów zapylających rośliny wokół należących do niej centrów handlowych. Taki sposób wspierania bioróżnorodności miewa również czasami wymiar edukacyjny, np. na terenie Galerii Łomianki, we współpracy z lokalną szkołą podstawową, przeprowadzane są nawet lekcje biologii i warsztaty związane z tematyką ekologiczną.

Po drugie: energia i transport

- Popularnym rozwiązaniem z zakresu zrównoważonej energii jest instalacja paneli fotowoltaicznych - zdecydowała się na nie np. Silesia City Center, gdzie panelami słonecznymi pokryto dach budynku. Pozwolą one na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery aż o ponad 30 ton. Na instalację fotowoltaiczną postawiło również Centrum Handlowe Auchan Płock, gdzie farma solarna produkuje energię zasilającą oświetlenie korytarza i parkingu pod budynkiem - wyjaśnia Agnieszka Piekarska.

Praktycznie podstawą stosowaną w „zielonych” obiektach handlowych jest zapewnienie użytkownikom dostępu do ekologicznego transportu m.in. poprzez instalację stacji ładowania dla samochodów elektrycznych czy udogodnień dla rowerzystów w postaci wypożyczalni, stojaków, prysznicy czy punktów napraw. Ciekawym rozwiązaniem są również stacje ładowania telefonów komórkowych, w których potrzebną energię wytwarza się za pomocą jazdy na specjalnym rowerze stacjonarnym.

Po trzecie: technologie