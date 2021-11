62 proc. mieszkańców dużych miejscowości raz w tygodniu odwiedza centra handlowe

Stałą obecność w centrach handlowych deklaruje 83% badanych, z czego 62% odwiedza je raz w tygodniu.

Mieszkańcy Warszawy i Krakowa preferują zakupy w pojedynkę. Klienci na Śląsku częściej wybierają rodzinne zakupy.

W obliczu trwającej pandemii klienci najbardziej obawiają się tłoku. Stawiają

na szybkie zakupy.

- Zmieniają się modele zachowań klientów, bo dzisiaj kupujemy częściej w pojedynkę, bardziej kompleksowo, a w samym obiekcie przebywamy krócej. Jednak potrzeba bezpośrednich doświadczeń zakupowych jest nadal silna. Deklaruje ją zdecydowana większość respondentów, co pokazuje, jak ważną część naszej codzienności stanowią centra handlowe, jako miejsca, gdzie sprawnie i bezpiecznie możemy zrealizować nasze zróżnicowane potrzeby zakupowe – mówi Renata Kinde-Czyż, prezes zarządu METRO PROPERTIES w Polsce.

Do centrum handlowego raz w tygodniu

W grupie stałych klientów centrów handlowych aż 62 procent odwiedza je raz w tygodniu, by zrobić zakupy w sklepach wielu kategorii. Największą reprezentację stanowią mieszkańcy Śląska, nieco mniej jest ich w Polsce centralnej. Mieszkańcy Warszawy i Krakowa częściej wybierają zakupy w pojedynkę (46% / 47%), z kolei klienci na Śląsku zdecydowanie nie lubią samotnych wypraw do centrum handlowego.

Nadal najważniejszym czynnikiem przy wyborze centrum handlowego pozostaje lokalizacja – wskazuje na nią aż 56 procent badanych, zwłaszcza mieszkańcy największych aglomeracji: Warszawy, Krakowa, Poznania i Łodzi. Istotnymi elementami są również promocje i wyprzedaże, przystępny poziom cenowy, obecność sklepu spożywczego, dogodny dojazd i różnorodna oferta.

Kto woli online?

Spośród badanych, najwięcej entuzjastów zakupów online mieszka w Warszawie i Krakowie (38% / 39%), najmniej natomiast w Bytomiu i Czeladzi (27% / 28%). Do swoich zwyczajów zakupowych sprzed pandemii wróciło najwięcej mieszkańców Zabrza (43%), najmniej natomiast w Krakowie (29%). Mieszkańcy stolicy najczęściej unikają chodzenia do centrów handlowych – to grupa 16 procent respondentów. W Radomiu i Bytomiu taką opinie wyraziło 5 procent badanych.

Badanie, na zlecenie METRO PROPERTIES Polska, wykonała agencja badawcza Inquiry. METRO PROPERTIES zarządza siecią dziewięciu centrów marki M1 w Polsce.