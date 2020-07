Antoine Grolin prezesem spółki Ceetrus, należącej do Auchan

Antoine Grolin objął 24 czerwca stanowisko prezesa zarządu firmy Ceetrus (należącej do Auchan Holding), działającej na rynku nieruchomości. Za strategię firmy i harmonogram realizowanych projektów nadal będzie odpowiadał CEO Ceetrus Benoît Lheureux. Za działania Ceetrus w Europie odpowiadają dyrektorzy generalni poszczególnych krajów. W Polsce stanowisko to piastuje Ada Walentek.

Antoine Grolin jest ekspertem w dziedzinie nieruchomości i rozwoju obszarów miejskich. Karierę rozpoczął w międzynarodowej grupie Bouygues Construction. W 2003 roku dołączył do Groupe Projex, w której następnie objął stanowisko dyrektora zarządzającego. W 2017 roku założył NODI, spółkę należącą do AMF, skoncentrowaną na przekształcaniu obszarów miejskich w wielofunkcyjne przestrzenie służące lokalnym społecznościom.



Mianowanie Antoine Grolin na stanowisko prezesa zarządu Ceetrus to konsekwencja zmian w europejskiej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Ich efektem będzie tworzenie projektów będących jeszcze bliżej potrzeb rynków w poszczególnych krajach.

– Ceetrus Polska obecnie rozwija kilka projektów tworzonych z myślą o lokalnych społecznościach. Są to zrównoważone inwestycje, które z założenia wpisują się w funkcjonującą już tkankę miejską, lecz również zapewniają mieszkańcom nowe dodatkowe funkcje, jak miejsca rekreacji i wypoczynku czy pracy – mówi Ada Walentek, dyrektor generalna Ceetrus Polska.