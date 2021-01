Bartosz Kazimierczuk prezesem Tower Investments na kolejną kadencję

Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Bartosza Kazimierczuka na prezesa zarządu spółki na kolejną 5-letnią kadencję.

Bartosz Kazimierczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie, gdzie ukończył studia wyższe ze specjalizacją zarządzania przedsiębiorstwem.

Doświadczenie zawodowe:

1995 –1997 Siemens AG –specjalista ds. ekonomicznych

1997 –2001 DEA Mineraloel Polska sp. z o.o. –dyrektor w pionie ekspansji

2001 – 2011 Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. – różne stanowiska, ostatnie to członek zarządu ds. ekspansji

2011 – 2012 Miraculum S.A. – członek rady nadzorczej

2005 – do chwili obecnej –Tower Investments Sp. z o.o. – członek zarządu

2015 – do chwili obecnej –Tower Investments S.A. – prezes zarządu (spółka powstała z przekształcenia spółki SPV223 J14 w 2015 r.)

2017 – 2020 –Grupa Kęty –członek Rady Nadzorczej

Tower Investments to deweloper obiektów handlowych. Pod koniec ub.r. spółka uruchomiła delikatesy internetowe deli2.pl.