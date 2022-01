Będzie 6 kolejnych centrów handlowych Auchan?

Dział komercjalizacji Nhood odpowiada za wynajem powierzchni handlowej w 24 obiektach należących do Ceetrus Polska oraz sprawuje tzw. mandat agencyjny w 28 obiektach handlowych z hipermarketami i supermarketami Auchan.

W 2021 roku Nhood Polska podpisał 70 nowych umów najmu na łączną powierzchnię ponad 12,5 tys. mkw. i przedłużył 671 umów najmu na łączną powierzchnię 145,5 tys. mkw. na rzecz obiektów należących do Ceetrus Polska. Natomiast, w ramach mandatu agencyjnego w obiektach Auchan, Nhood podpisał 17 nowych umów najmu na łączną powierzchnię blisko 1,5 tys. mkw. i przedłużył 26 umów najmu na łączną powierzchnię ponad 5 tys. mkw.



W 2021 roku Nhood Polska rozpoczął współpracę z markami TEDi, KiK, Maxi Zoo czy Okaidi. Firma rozwija również współpracę z Sinsay, Monnari, Carry czy Tatuum, a także sieciami drogerii Hebe i Rossmann.



Obecnie Nhood Polska odpowiada za kompleksową obsługę 24 obiektów Ceetrus Polska, wśród których są 22 Centra Handlowe Auchan, Galeria Bronowice oraz Galeria Łomianki. Obecnie dział nowych inwestycji Nhood Polska realizuje dwa wielofunkcyjne projekty. Pierwszy z nich to Wilanów Park w warszawskiej dzielnicy Wilanów łączący funkcje handlowe, gastronomię, usługi, rozrywkę, w tym kino i dwa wielofunkcyjne budynki w otoczeniu dwuhektarowego parku miejskiego.

Drugą inwestycją jest Projekt Piaseczno na terenie dawnej zajezdni autobusowej i trolejbusowej w Piasecznie pod Warszawą o funkcjach rozrywkowo-gastronomicznych oraz części handlowej. We wrześniu 2021 roku firma Nhood Polska rozpoczęła proces oczyszczania tego terenu za pomocą specjalnie wyhodowanych szczepów bakterii, które przywrócą glebie jej naturalny stan. Do oczyszczenia gruntu wykorzystano w sumie 11 tysięcy litrów preparatu zawierającego wyspecjalizowane szczepy bakterii glebowych. Każdy z nich został wyhodowany w Polsce pod nadzorem rodzimych uczelni wyższych.