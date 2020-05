Bez porozumienia w centrach handlowych. Dyskusje przypominają „przeciąganie liny”

Formalne rozmowy utknęły, fot. Shutterstock

Najemcom i właścicielom centrów handlowych nie udało się podpisać porozumienia w sprawie zmian umów i warunków najmu.

Przypomnijmy, najemcy i wynajmujący powierzchnię w centrach handlowych pracują nad ustawowymi rozwiązaniami dla branży w formule „okrągłego stołu”. W ramach porozumienia ustalono, m.in. gotowość do zmian umów i obniżki czynszów na zasadach indywidualnych, dostosowanych do kondycji każdego z podmiotów.

- Formalne rozmowy utknęły, ale w praktyce, w związku z otwarciem obiektów handlowych, zdecydowana większość sklepów zdecydowała się na otwarcie i indywidualne rozmowy dotyczące zmienionych warunków najmu. Część z nich już została zawarta, negocjacje kolejnych trwają. To pokazuje, że rynek jest w stanie się porozumieć - potwierdza Aleksander Walczak, prezes Dekada SA i zapewnia pełną współpracę wynajmujących i gotowość do podpisania aneksów, spełniających w dużym stopniu warunki porozumienia.

Na podpisanie aneksów nie zdecydowało się tylko kilku rynkowych graczy, w tym LPP i Empik. - Dyskusje przypominają „przeciąganie liny”. Najemcy dążą do wynegocjowania warunków o wiele bardziej dla nich korzystnych niż te, będące podstawą porozumienia - podkreśla Aleksander Walczak.

Jak wyjaśnia, w projekcie porozumienia zaproponowano obniżki czynszu do końca bieżącego roku przy założeniu, że po tym okresie stawki wrócą do wcześniej ustalonych poziomów. - Najemcy, który sklepy pozostały zamknięte, zmierzają do tego, by zmienić warunki umów na stałe - informuje Walczak. - To oznacza zmianę pozycji na rynku. Nie możemy się zgodzić na wykorzystanie sytuacji kryzysowej w celu wynegocjowania niższych stawek czynszu na czas dłuższy niż to będzie konieczne - tłumaczy.