Bielsko-Biała: W lokalizacji po Tesco powstanie największy park handlowy w regionie

Przebudowie podlegać będzie pasaż co umożliwi uzyskanie otwartej przestrzeni dla planowanego parku handlowego, z wejściami do lokali bezpośrednio z parkingu. Dodatkowo nastąpi też rozbudowa istniejącego obiektu o dodatkowe skrzydło parku handlowego.

Gdzie powstanie park handlowy w Bielsku-Białej

Projekt powstaje w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1, przy wjeździe do centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów takich jak: market budowlany Castorama, Merkury Market czy restauracji drive KFC. Będzie to największy park handlowy w regionie - na ok. 22.000 mkw. powierzchni najmu znajdzie się ponad 20 sklepów znanych i popularnych marek sieciowych. Powstanie też duży wygodny parking dla klientów. Wraz z okolicznymi obiektami handlowymi, m.in. C.H. Sarnim Stokiem - nowy park handlowy wykreuje największe skupisko handlu i usług w Bielsku-Białej.

Otwarcie planowane jest w IV kwartale 2024 roku. Inwestorem projektu jest grupa REDKOM, która finalizuje już realizacje podobnego projektu – przebudowy dawnego Tesco – w Opolu. Za koncepcję komercyjną i wynajem odpowiada firma Mallson Polska.