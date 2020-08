Biura, mieszkania, hotel i handel na terenie dawnej zajezdni w Piasecznie

fot. Ceertus



Ceetrus Polska na terenie dawnej zajezdni trolejbusowej w Piasecznie chce zbudować mieszkania, biura i centrum handlowo-rozrywkowo- gastronomiczne. Zakończenie pierwszego etapu budowy inwestor zaplanował na koniec 2023 roku.

Inwestycja znajdzie się między ulicami Puławską, Energetyczną, Mleczarską oraz Sękocińską, - Będzie to pierwsza tego typu inwestycja projektowana przez nas i realizowana w Polsce – mówi Jean-Christophe Bonnois, dyrektor ds. rozwoju w firmie Ceetrus Polska.



W ramach planowanej przez Ceetrus inwestycji od strony ulicy Puławskiej powstanie kompleks o funkcjach rozrywkowo-gastronomicznych z kinem, przestrzenią restauracyjną i częścią handlową. Z kolei od strony ulicy Energetycznej zostaną zlokalizowane budynki biurowe oraz hotel. Natomiast wzdłuż ulicy Mleczarskiej powstanie zabudowa mieszkaniowa, gdzie docelowo powstanie około 300 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.

Kompleks biurowców planowanych na osi ulicy Puławskiej, Ceetrus przedstawił Urzędowi Miasta jako optymalną lokalizację dla administracji publicznej, siedzib instytucji i firm oraz inwestycję zapewniającą nowe miejsca pracy.

W planach jest dużo zieleni, parki i ogrody, w tym również na dachach, nowoczesne rozwiązania energetyczne z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także ograniczenie ruchu kołowego, miejsca do odpoczynku i spotkań oraz ścieżki edukacyjne.

Całkowita powierzchnia zagospodarowywanej przestrzeni to 11 hektarów, a całkowita powierzchnia użytkowa kompleksu wyniesie 71 tys. mkw. W pierwszym etapie budowy zaplanowano stworzenie obiektów o funkcjach rozrywkowych, gastronomicznych i handlowych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza funkcje, które pojawiają się w pierwszej fazie inwestycji: centrum wielofunkcyjne i biura. Założenie urbanistyczne i zaawansowana koncepcja architektoniczna zyskały już wstępną aprobatę Wydziału Architektury Urzędu Gminy Piaseczno. Obecnie Ceetrus Polska pracuje nad projektem budowlanym.