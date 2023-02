Carlsberg Polska na dłużej w Parku Szczecin Trzebusz

Savills Investment Management przedłużył umowę na wynajem 15 000 mkw. z Carlsberg Supply Company Polska S.A. w Parku Szczecin Trzebusz. Nowa umowa będzie obowiązywała do 2028 roku.

Park logistyczny, wchodzący w skład portfolio Savills IM, oferuje łącznie 70 000 mkw. powierzchni i jest obecnie w pełni wynajęty.

„Zdecydowaliśmy się na przedłużenie wynajmu powierzchni magazynowej w Parku Szczecin Trzebusz ze względu położenie magazynu, jego wysoką jakość i naszą dotychczasową, świetną współpracę z firmą Savills IM, która niejednokrotnie wykazała się otwartością na wprowadzanie rozwiązań usprawniających pracę naszego zespołu. Powierzchnia magazynowa, którą wynajmujemy, spełnia oczekiwania Carlsberg Polska dotyczące wielkości dostępnej powierzchni, wyposażenia budynku oraz lokalizacji, która wspiera sprawną dystrybucję naszych produktów na rynku polskim jak i na rynki zagraniczne.”, skomentował Marcin Będlin, Warehouse & H&S Manager, Carlsberg Polska.

Park Szczecin Trzebusz to projekt logistyczny, który został oddany do użytkowania w 2019 roku. Obiekt oferuje łącznie 70 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej i zlokalizowany jest we wschodniej części Szczecina, w dzielnicy Dąbie przy ul. Cynkowej 12. Atutem jego położenia jest dostęp do bezpośredniego zjazdu z autostrady A6, łączącej Szczecin i Berlin. Nieruchomość jest dobrze skomunikowana także z drogą ekspresową S3, drogą krajową nr 10, Lotniskiem w Goleniowie, położonym ok. 30 km od inwestycji czy portem morskim. W bliskim sąsiedztwie inwestycji znajduje się Podstrefa Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Powierzchnia magazynowa Parku Szczecin Trzebusz składa się z dwóch budynków klasy A. Wyposażona jest oświetlenie LED, ogrzewanie gazowe, instalację tryskaczową, strefę dokową z rampami jak i bramami „0”, monitoring CCTV jak i zaawansowany system zarządzania wjazdem. Przestrzeń może zostać przystosowana zarówno do składowania, jak i lekkiej produkcji. Na terenie inwestycji znajdują się także place manewrowe oraz miejsca parkingowe. Obiekt, wchodzący w skład portfolio Savills IM, posiada certyfikat BREEAM International New Construction