CBRE: Detal się odbudowuje

Obecnie w Polsce jest ponad 12 mln mkw. powierzchni handlowej; fot. shutterstock

Po pandemicznych zawirowaniach odwiedzalność obiektów handlowych rośnie, a inwestorzy chętnie realizują nowe projekty. W pierwszej połowie 2021 r. przybyło 110 tys. mkw. przestrzeni. Pojawiło się też kilka nowych marek sklepów. Obecnie w budowie jest 250 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, z czego 200 tys. mkw. ma zostać oddanych do użytku jeszcze w tym roku. Większość z nich to obiekty małego formatu – wynika z najnowszego raportu CBRE. Jeśli plan na ten rok uda się zrealizować, w 2021 r. przybędzie o ponad jedną piątą więcej nowej powierzchni handlowej niż rok wcześniej.

- Polacy coraz chętniej wracają do stacjonarnych zakupów. W pierwszych czterech tygodniach po ponownym otwarciu centrów handlowych w maju liczba klientów była wyższa o 39% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Dodatkowo, podobnie jak rok temu, powrót działalności dużych sklepów stacjonarnych obniżył udział sprzedaży internetowej. Widzimy także, że odbudowuje się sprzedaż detaliczna. Jej poziom osiąga nawet wyższe wyniki niż przed pandemią. To pozytywny sygnał dla sektora handlowego, który napędza decyzje o nowych inwestycjach – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Obecnie w Polsce jest ponad 12 mln mkw. powierzchni handlowej. W pierwszej połowie 2021 r. przybyło 110 tys. mkw. takiej przestrzeni, na którą składało się 12 nowych obiektów i 3 rozbudowy. Są to małe obiekty, przede wszystkim parki handlowe. Projekty, które są aktualnie w realizacji też mają taki charakter. W budowie znajduje się 250 tys. mkw. nowej powierzchni pod handel, z czego 200 tys. mkw. ma być ukończone jeszcze w tym roku. Wśród nowych budynków nie ma żadnego dużego centrum handlowego. Inwestycji w toku jest na tyle dużo, że całkowita podaż w 2021 r. może być o 22% wyższa w porównaniu rok do roku i o 7% wyższa niż w 2019 r.

Czynsze stabilne, ale mogą spadać