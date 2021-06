CBRE: Najpopularniejszym formatem w budowie jest obecnie park handlowy

W Europie Środkowo-Wschodniej przybywa parków handlowych, fot. shutterstock

W Polsce na 2021 rok zaplanowane jest 170 tys. mkw. nowej podaży parków handlowych, w Rumunii 120 tys. mkw., a w Czechach 70 tys. mkw. - wynika z danych CBRE.

W Polsce spośród 280 tys. mkw. nowopowstającej powierzchni handlowej, reprezentowanej przez projekty o powierzchni min. 5 tys. mkw. aż 180 tys. mkw., stanowią małe obiekty.

- Nie tylko w Polsce, ale również w innych badanych przez nas krajach regionu, segment parków handlowych wykazuje potencjał do rozwoju. Ich uniwersalny charakter sprawia, że mogą powstawać nawet w małych miastach. Dodatkowo, tak jak na polskim rynku, parki handlowe w regionie CEE okazały się bardziej odporne na negatywny wpływ pandemii niż centra handlowe. Mimo czasowych zamknięć obiektów handlowych, które dotknęły wszystkie kraje, w 2020 roku mieliśmy do czynienia z otwarciami nowych obiektów, a inwestorzy rozpoczynali kolejne budowy. W efekcie w wielu krajach CEE na 2021 rok zaplanowane jest dostarczenie większej ilości takich powierzchni niż w poprzednim roku – mówi Piotr Karpiński, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE w Polsce.

Parki w Europie odporne na kryzys

W Polsce spośród 280 tys. mkw. nowopowstającej powierzchni handlowej, reprezentowanej przez projekty o powierzchni min. 5 tys. mkw. aż 180 tys. mkw., stanowią małe obiekty (o powierzchni do 20 tys. mkw.). Najpopularniejszym formatem w budowie jest obecnie park handlowy. Jeśli do analizy włączymy dodatkowo obiekty o charakterze „convenience” (o powierzchni poniżej 5 tys. mkw.), w budowie znajdzie się 170 tys. mkw. nowej powierzchni skupionej tylko w parkach handlowych. W mniejszych od nas Czechach buduje się ich 70 tys. mkw., w Austrii 9,4 tys. mkw., a w Rumunii 120 tys. mkw. Zarówno w naszym kraju, jak i reszcie regionu, takie inwestycje realizowane są przede wszystkim w mniejszych miastach, w których nasycenie powierzchnią handlową nie jest tak duże jak w największych aglomeracjach. Inwestorzy doceniają lepszą dostępność gruntów pod inwestycje, a najemcy mniejsze koszty utrzymania, w tym niższe czynsze. Było to ważnym czynnikiem utrzymywania się takich obiektów w pandemii i nadal pozostaje jedną z kluczowych zmiennych.

- Do parków handlowych klienci chodzą regularnie, często na codzienne małe zakupy. Są ukierunkowane na konsumentów, którzy odwiedzają je co najmniej raz w tygodniu i chcą szybko kupić potrzebne rzeczy, bez krążenia między alejkami. Wejście do sklepu prosto z parkingu i brak powierzchni wspólnych dają również większe bezpieczeństwo w pandemii. To zalety idealne na obecne czasy. Trzeba jednak pamiętać, że choć rynek parków handlowych w Europie z pewnością dalej będzie się skutecznie rozwijał, nie są one w stanie zastąpić dużych centrów, które dają zdecydowanie więcej możliwości spędzania wolnego czasu i odpoczynku. Zatem każdy z tych formatów ma swoje unikalne cechy - mówi Piotr Karpiński.