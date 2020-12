CBRE: W czasie pandemii centra handlowe ograniczyły koszty o ok. 20 proc.

Od lutego br. rynek nieruchomości komercyjnych przeżywa trzęsienie ziemi w obszarze zarządzania obiektami. Pandemia spowodowała, że z dnia na dzień w centrach handlowych musiały zostać wprowadzone w życie różnego rodzaju rozwiązania zgodne z rozporządzeniami. Największym wyzwaniem dla zarządców nieruchomości było wypracowanie od zera odpowiednich procedur, co wymagało intensywnej współpracy właścicieli nieruchomości, zarządców, najemców i prawników - uważa Piotr Karpiński, szef działu zarządzania nieruchomościami w CBRE.

Operacyjne funkcjonowanie obiektów zmieniło się bardzo w krótkim czasie. - Pierwszy pakiet zmian wprowadził reżim sanitarny, zmieniono zasady sprzątania, ochrony, pojawiły się maseczkomaty, konieczna była odpowiednia kampania komunikacyjna. W centrach handlowych itrzeba było respektować obostrzenia i jednocześnie umożliwiać zachowanie ciągłości działalności. Wszystko odbywało się pod dużą presją czasu. Ważnym wyzwaniem była także optymalizacja kosztów, związana ze spowolnieniem biznesu. Intensywnie renegocjowano tzw. aneksy covidowe do umów w galeriach handlowych. Optymalizowano koszty funkcjonowania obiektów, takie jak zużycie mediów, dostosowywanie wentylacji i klimatyzacji. W czasie największych obostrzeń i spowolnienia biznesu ograniczany był skład i liczba służb w obiektach, negocjowano ich umowy. Dzięki tym działaniom koszty udało się ograniczyć o nawet 15-20%. Optymizmu i większego spokoju spodziewamy się na wiosnę. Poprawy sytuacji oczekujemy w okolicy kwietnia i maja - mówi ekspert CBRE.



Pomimo zawirowań spowodowanych przez Covid 19, rynek inwestycyjny w 2020 zanotuje ogólnie dobry wynik. W pierwszych miesiącach roku wartość transakcji osiągnęła 1,7 mld euro, by w okresie lipiec-wrzesień spaść do 1,1 mld euro. Jest to efekt, którego można było się spodziewać i analogiczna sytuacja występuje na rynkach europejskich.

- Sytuacja każdego z sektorów wygląda nieco inaczej. Najlepiej ma się logistyka. Pandemia zwiększyła zainteresowanie inwestycjami w tym obszarze. Mamy rekordowy wolumen w historii i kompresję stóp procentowych. Najwięcej wyzwań stoi przed sektorem handlowym, który musi mierzyć się z największymi obostrzeniami i rozwojem e-commerce. Z kolei magazyny na przekór temu korzystają właśnie ze wzmagającej się siły internetowych zakupów. Na plus dla tego obszaru inwestycji działa również atrakcyjne położenie Polski jako węzła komunikacyjnego Europy Centralno-Wschodniej - komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w dziale rynków kapitałowych w CBRE.