Centra handlowe zimą. Kto odpowiada za budynek?

Kto powinien usunąć śnieg i lód z obiektów budowlanych

Przepisy określające obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych określają Rozporządzenia właściwego wojewody.

- Działania takie zostają podjęte w celu zapobieżenia katastrofom budowlanym, gdzie zobowiązuje się właścicieli i zarządców do monitorowania pokrywy śnieżnej i lodowej zalegającej na obiektach. Organem wykonawczym do egzekwowania przepisów i kontroli jest właściwy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wyjaśnia ekspert.

Właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek sprawdzać aktualną grubość pokrywy śnieżnej na dachu oraz monitorować, czy występują nawisy śnieżne oraz sople lodu.

- Co do możliwego maksymalnego obciążenia dachu, taką informacje należy sprawdzić w dokumentacji powykonawczej. Możliwe obciążenie podane jest w kiloNewtonach na metr kwadratowy (1 kN/m2 = ok. 100 kg/m2). Jeden metr sześcienny śniegu, który dopiero co spadł, waży około 200 kg, a mokrego lub oblodzonego - nawet 800 kg - tłumaczy dyrektor firmy Opco.

Jak usuwać śnieg z budynków

Usuwanie śniegu z dachu należy przeprowadzać z zachowaniem zasad BHP, zabezpieczeniem terenu wokół budynku podczas odśnieżania oraz ze szczególną troską o bezpieczeństwo przechodniów.



- Zaleca się, żeby usuwanie śniegu z dachów płaskich odbywało się bezpośrednio po zakończeniu opadów i koniecznie przed zlodzeniem śniegu. Krótkotrwałe odwilże są bardzo niebezpieczne, ponieważ powodują, że zalegający na dachu śnieg topi się tylko częściowo, a na dachu powstaje kilkunastocentymetrowa warstwa zamrożonego śniegu lub lodu. Ciężar śniegu i lodu stanowi poważne zagrożenie dla całego budynku - ostrzega Łukasz Milczarek.