Cushman&Wakefield: Park handlowy dobrym produktem inwestycyjnym

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce przekroczyła 15,76 mln mkw., a najwięcej nowych budów zainicjowano w mniejszych miastach – poniżej 100 tys., mieszkańców – wynika z raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.

Rynek regularnych centrów handlowych osiągnął poziom saturacji – na parki handlowe jest jeszcze miejsce

Parki handlowe zyskują co raz większą popularność. Jak raportuje Cushman & Wakefield, wysokie koszty budowy oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna nie zatrzymały ich ekspansji – w trzecim kwartale 2022 roku rozpoczęły się budowy kolejnych 70 tys. mkw. w tym formacie.

Parki handlowe to kontynuacja rozwoju dla wielu najemców z segmentu convenienece, ale także bardzo lubionego przez konsumentów – value-add. To również szansa rozwojowa dla mniejszych miejscowości –możliwość poszerzenia oferty handlowej czy wykreowanie miejsca spotkań dla lokalnych społeczności. Rynek regularnych centrów handlowych osiągnął poziom saturacji – na parki handlowe jest jeszcze miejsce na mapie handlowej Polski. Są one również dobrym produktem inwestycyjnym – odnotowujemy coraz więcej transakcji w tym obszarze – komentuje Beata Kokeli, Partner, Head of Retail Agency Poland, Cushman & Wakefield.

Prawie połowa budowanej powierzchni handlowej trafi na rynki najmniejszych miast

Niemal 50% budowanych obecnie obiektów handlowych zlokalizowane jest w miastach o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców, co stanowi wzrost o 5 p.p. w porównaniu do drugiego kwartału. W najmniejszych miastach – Giżycku, Piotrkowie Trybunalskim, Zambrowie i Białej Podlaskiej – zainicjowano najwięcej nowych budów w minionym kwartale – ponad 56%.

Średnie wskaźniki pustostanów w centrach handlowych w pięciu z grupy ośmiu głównych aglomeracji spadły w III kwartale br. roku w porównaniu z III kwartałem 2021 roku. W Szczecinie wskaźnik praktycznie pozostał na tym samym poziomie, natomiast w Trójmieście i Poznaniu był wyższy w porównaniu do 2021 roku. Centra i parki handlowe, pomimo problemów pocovidowych i pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, utrzymują zdrowe poziomy wynajmu. Korzystniejsze wskaźniki odnotowują parki handlowe – 3,2% w porównaniu do 4,9% w centrach handlowych – mówi Ewa Derlatka-Chilewicz, Associate Director, Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Co przoduje – zakupy stacjonarnie czy przez Internet?

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w trzecim kwartale bieżącego roku rosła odpowiednio o 4,2% i 4,1% w porównaniu do sierpnia i września 2021 roku. We wrześniu 2022 roku największy wzrost sprzedaży detalicznej – o ponad 25% – w porównaniu z wrześniem 2021 odnotowały podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem. Najniższy wzrost sprzedaży odnotowany został w sklepach z żywnością – wyniósł on 7,8%. Odwiedzalność klientów w centrach i parkach handlowych w III kwartale 2022 roku była wyższa o 14% niż w 2019 roku. Miesięcznie obiekty te odwiedzane były średnio przez 411 tys. osób na obiekt handlowy.

Frekwencja konsumentów zwiększa się nie tylko w centrach lub parkach handlowych – więcej kupuje również przez Internet. We wrześniu 2022 roku wzrost udziału e-handlu wyniósł 9,7%. Wiązać się to może zarówno ze wzrostem sprzedaży w kategoriach o mocnej pozycji w e-handlu (moda, kosmetyki i farmaceutyki) oraz z początkiem wzmożonej aktywności e-klientów zaczynającej się we wrześniu, a mającej punkt kulminacyjny w listopadzie.

Średnioroczny udział e-commerce w polskim handlu detalicznym to 14%

Perspektywy rozwoju polskiego rynku e-commerce są nadal bardzo pozytywne. Według ostatnich badań, średnioroczny udział e-commerce w polskim handlu detalicznym waha się już na poziomie 14%, jest więc prawie trzykrotnie wyższy niż przed pandemią COVID-19 i będzie rósł do poziomu prawie 20% w 2027 roku. Warto również nadmienić, że planowane przychody rynku e-commerce w Polsce wyniosą za 5 lat już prawie 190 mld PLN, a więc około dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Paradoksalnie – aktualna skomplikowana sytuacja rynkowa może spotęgować rozwój handlu internetowego, ponieważ jest on kojarzony z możliwością łatwiejszego kontrolowania wydatków, dokonywania bardziej racjonalnych wyborów oraz generowania oszczędności czasu i zasobów finansowych – dodaje Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE.