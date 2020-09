Dawtona inwestuje w technologie i analizę danych

Format nowoczesny, w tym dyskonty poradziły sobie znacznie lepiej w sytuacji lockdown’u, niż sklepy tradycyjne. Oczywiście wiele zależało oczywiście od regionu Polski, tego czy sklep zlokalizowany jest w mieście, czy w mniejszej miejscowości lub od samego otoczenia konkurencyjnego. W sytuacji niepewności zamówienia ze strony klientów wzrosły lawinowo. Kupowano wiele i szybko. Jednak po tym lawinowym szturmie na sklepowe półki już po kilku tygodniach nastąpił odpływ konsumentów ze sklepów. Głównie tradycyjnych i części hipermarketów. - mówi Marek Bąk, dyrektor handlowym Dawtony.

Per saldo dla rynku jest to niekorzystne, bo koszty funkcjonowania każdego kanału trzeba ponieść, a długookresowo towaru przecież się więcej nie sprzedało. Te wzrosty w niektórych sektorach FMCG zamieniły w stały zapas „na czarną godzinę”. Ile byśmy nie kupowali, to i tak nie jesteśmy przecież w stanie skonsumować produktów w takich ilościach, jakby mogło to wynikać patrząc wyłącznie na dane sprzedażowe.

W okresie boomu zakupowego biliśmy wszelkie rekordy sprzedaży. Jako jeden z liderów branżowych odczuliśmy jednak i te przykre następstwa. Nie z naszej winy nie byliśmy w stanie zrealizować dostaw wszystkich produktów w stu procentach i zawsze na czas.

W tym roku spodziewamy się lepszych wyników niż w roku ubiegłym. Co roku notujemy 2-cyfrowe wzrosty w różnych kategoriach i to nie ulega zmianie. I choć dziś, po zakupowym szaleństwie, widać nasycenie rynku i konieczność pozbycia się przez rynek potężnych zapasów, jesteśmy pewni, że cele zrealizujemy.

W naszym segmencie rynku gorzej sprzedają się tzw. kategorie impulsowe, jak soki czy musy owocowe. Konsumenci zmniejszyli zakup tego typu produktów, bo… nie chodzą do szkoły czy na uczelnie, a biura do dziś pracują w większości zdalnie. Z tych samych powodów rodzice nie kupują dzieciom produktów na drugie śniadanie do szkoły. Spadek sprzedaży jest więc naturalną konsekwencją.

W najbliższych miesiącach zapewne przeformatujemy model pracy części zespołów, ale bez dwóch zdań będziemy rozwijać nie tylko nasze portfolio, ale także siły sprzedaży. Długofalowo zdecydowanie będziemy zwiększać zaangażowanie w technologie. Podjęliśmy decyzję o transformacji cyfrowej w dziale sprzedaży poprzez wdrożenie systemu Emigo CRM/SFA polskiej firmy Sagra Technology, będącej strategicznym partnerem Microsoft. Rozszerzając współpracę, kończymy wdrożenie systemu business intelligence oraz platformy integrującej systemy naszych dystrybutorów. Mamy duże oczekiwania co do tego projektu. Liczymy na to, że inwestycja pozwoli nam szczegółowo analizować dane z sieci dystrybucji od zamówień poprzez stany magazynowe a na sprzedaży kończąc.