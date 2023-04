Deweloper parków handlowych powiększa zespół

LCP Properties, firma działająca na rynku inwestycji w parki handlowe i powierzchnie magazynowe typu SBU, będąca częścią Grupy M Core powiększa zespół. Karolina Piasecka dołączyła właśnie do grona pracowników firmy. Ponadto Dorota Szerafin otrzymała awans na stanowisko Head of Property and Asset Management.