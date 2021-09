Diageo z nowym magazynem, który będzie obsługiwać 12 rynków w regionie

Nowy magazyn będzie obsługiwał 12 rynków i będzie jednym z największych magazynów Diageo w Unii Europejskiej i największym w Europie Wschodniej.

Nowy magazyn jest obsługiwany przez DIAGEO i FM Logistic.

Magazyn będzie obsługiwał 12 rynków: Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Węgry, Macedonię, Czarnogórę, Serbię, Słowenię, Mołdawię, Czechy, Rumunię i Słowację. Będzie też jednym z największych magazynów Diageo w Unii Europejskiej i największym w Europie Wschodniej.

„Nowy obiekt stanie się kluczowym hubem dystrybucyjnym napojów alkoholowych w regionie. Otwarcie magazynu w Timisoarze przyczyni się do znacznego skrócenia czasu dostaw zamówień. Średnio DIAGEO zredukuje czas realizacji zamówień we wszystkich 12 krajach z 28 do 2 dni, czyli o 93%” – powiedział Michael Holm, General Manager Diageo Eastern Europe.

Nowy magazyn jest wynikiem owocnej współpracy z firmą FM Logistic, która prowadzi w Timisoarze multiklienckie centrum logistyczne o powierzchni 50 000 m2, Powierzchnia magazynowa FM Logistic zostanie powiększona, a roczny wolumen składu podatkowego przekroczy 30 000 palet.