DL Invest Group przeznacza na rozwój portfolio pół miliarda złotych (zdjęcia)

DL Invest Group obecnie realizuje między innymi budowę magazynów o powierzchni ponad 122 000 mkw. w śląskich Psarach. Najemcą jest największa na świecie firma z branży modowej. To największa w tym roku w Polsce transakcja najmu w sektorze powierzchni magazynowych

Poza realizacją nieruchomości magazynowych i przemysłowych między innymi dla Hutchinson, DHL, InPost, Valeo, SaarGummi, Dr Max czy też sieci Stokrotka firma w swoim portfelu posiada nowoczesne kompleksy usługowo-biurowe w Katowicach (DL Tower, DL Piano, DL Atrium, DL Central), Gliwicach (DL Prime, DL Vintage Post), Częstochowie (DL Jagiellońska) i w Warszawie (DL Iris). W skład portfolio DL Invest Group wchodzi także 12 funkcjonujących parków handlowych dostarczających nowoczesną ofertę handlową i usługową dla mieszkańców śląskich miast.

DL Invest Group to długoterminowy inwestor i deweloper nieruchomości, który swój sukces buduje w oparciu o długoterminowe strategie: swoim klientom w ramach jednej oferty, oferuje nie tylko kompetencje deweloperskie w oparciu o własne generalne wykonawstwo, dział projektowy oraz działy wynajmu i zarządzania aktywami, ale w szczególności gwarantuje kompetencje długoterminowego właściciela aktywów, który aktywnie zarządza projektami celem dostosowywania ich do potrzeb najemców.

DL Invest Group posiada między innymi duże doświadczenie w przebudowie i rekomercjalizacji istniejących obiektów w tym również zabytkowych projektów znajdujących się pod ochroną konserwatorską, co pozwala wartościowym nieruchomościom odzyskać należne im miejsca na mapach poszczególnych miast.

- Spółka kupiła i rewitalizowała poprzez re komercjalizacje kilka istotnych obiektów z punktu widzenia regionów w których prowadzi aktywność, w tym odrestaurowała między innymi zabytkowy budynek dawnej głównej poczty w Gliwicach, który obecnie mieści nowoczesne powierzchnie biurowe oraz unikatowe koncepty gastronomiczne, a sam obiekt stał się wyjątkowym miejscem na mapie regionu. W skład portfolio firmy wchodzi także XIX-wieczny budynek dawnej gliwickiej giełdy zbożowej mieszczącej obecnie uznane restauracje. Spółka kupiła także zabytkowy dworzec kolejowy Nadodrze we Wrocławiu. Realizujemy także projekty zakupu i repozycjonowania nieruchomości. W 2020 roku kupiliśmy obiekt zlokalizowany w Zgorzelcu, wyremontowaliśmy go i przeprowadziliśmy proces rekomercjalizacji tworząc projekt dopasowany skalą i ofertą do wymagań lokalnych mieszkańców, który to projekt następnie został sprzedany z ponad dwu i półkrotnym zwrotem na kapitale – komentuje Dominik Leszczyński.