Dworzec PKP w Dekadzie Konin już otwarty. Wkrótce część handlowa z Biedronką

Uruchomienie dworca kolejowego w Dekadzie Konin to znaczący krok w modernizacji infrastruktury transportowej oraz ważny moment dla rozwoju komunikacji w regionie. Docelowo będą tam również kasy PKS Konin oraz punkty handlowo-usługowe.

Nowoczesny dworzec kolejowy to efekt wielomiesięcznych prac oraz zaangażowania Polskich Kolei Państwowych, władz lokalnych i firm odpowiedzialnych za realizację inwestycji – Dekada SA oraz Xcity Investment Sp. z o.o., spółki należącej do Grupy PKP.

- Jako duży zarządca nieruchomości szukamy różnych możliwości wykorzystania potencjału naszych zasobów – stąd współpraca naszej spółki deweloperskiej przy budowie nowego centrum komunikacyjno-handlowego w Koninie. Ta realizacja to dobry przykład tego, jak nadać miejscu nowe funkcje, łącząc je z dotychczasowymi – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Dekada Konin - zintegrowane centrum łączące funkcje handlowe i komunikacyjne

Dekada Konin została zaprojektowana jako zintegrowane centrum łączące funkcje handlowe i komunikacyjne. Poza otwartym już dworcem kolejowym z poczekalnią dla podróżnych i kasami biletowymi, powstaje także centrum handlowe typu strip mall z ok. 20 lokalami handlowo-usługowymi i częścią restauracyjną.

- Za nami otwarcie pierwszego etapu inwestycji, jaką jest Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-handlowe Dekada Konin. Już niebawem zarówno podróżni, jak i mieszkańcy Konina będą mogli korzystać także z bogatej oferty handlowej. Już 27 października oddamy do użytku nowoczesne centrum handlowe, w którym znajdzie się szeroki wybór renomowanych sklepów i punktów usługowych, które zaspokoją ich najważniejsze potrzeby. Inwestycja oznacza też nowe miejsca pracy dla mieszkańców – według naszych szacunków zatrudnienie znajdzie tu nawet 200 osób - mówi Aleksander Walczak, prezes zarządu Dekada SA.

Większość lokali już ma swoich najemców, wśród nich są znane i popularne marki z różnych branż, m.in. Biedronka, Hebe, Pepco, Empik, Rossmann czy RTV Euro AGD.

Obiekt o powierzchni 5 500 mkw. GLA położony jest w ścisłym centrum miasta, przy ul. Kolejowej, która jest jedną z głównych ulic w Koninie. Do zalet tej lokalizacji należy bliskość dużych osiedli mieszkaniowych i przystanków komunikacji miejskiej i PKS, a także wygodna infrastruktura drogowa, zapewniająca łatwy dostęp do obiektu klientom z miasta oraz podróżnym odwiedzającym region. Do ich dyspozycji będzie również parking na ok. 230 miejsc.