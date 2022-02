E-commerce stanowi dzisiaj konkurencję dla centrów handlowych

– Sprzedaż internetowa w roku 2021 nie była tak silnie związana z czasowymi obostrzeniami, jak w 2020, kiedy szybowała w czasie zamknięć centrów handlowych. W rzeczywistości, sprzedaż online największy udział w całkowitej sprzedaży miała w listopadzie, kiedy funkcjonowały centra handlowe. E-commerce stanowi więc dzisiaj konkurencję dla handlu tradycyjnego, a zwłaszcza dla centrów handlowych – mówi Dorota Lachowska Head of Market Research w Polish Properties.

Co kupujemy w internecie?

Obecnie, najczęściej kupowanymi produktami w internecie są odzież i obuwie. W kwietniu 2021 niemal połowa (47%) transakcji tymi towarami dokonana była online, a w innych miesiącach ich udział w całkowitej sprzedaży wahał się od 19% do 44%. Wzrost liczby transakcji internetowych nie dotyczy jak na razie żywności, której sprzedaż online jest marginalna i nawet w pandemii nie przekracza 1%.

Równocześnie średnie obroty centrów handlowych niemal wróciły do poziomów sprzed pandemii, co jest wynikiem zarówno wzrostu sprzedaży detalicznej (o 8,1% w 2021 względem roku poprzedniego), jak i polaryzacji sektora nieruchomości handlowych. Wysokie obroty są notowane w najlepszych centrach handlowych podczas gdy inne mierzą się z wysokimi pustostanami i niskimi obrotami. Te ostatnie potrzebują rekomercjalizacji, a czasami zmiany funkcji, jak w przypadku centrum handlowego Plaza Kraków, które zostało ostatnio kupione przez Strabag w celu zburzenia i zbudowania w jego miejscu projektu wielofunkcyjnego.

Jakie centra handlowe interesują inwestorów

Rynek handlowy przenosi się bowiem do internetu oraz do centrów wygodnych zakupów typu małe parki handlowe, supermarkety czy dyskonty. To właśnie one są też głównym przedmiotem zainteresowania inwestorów. W roku 2021 trzy czwarte wszystkich transakcji obiektami handlowymi w Polsce dotyczyło właśnie tego typu obiektów.

W czasie ostatnich dwóch lat nie było żadnej transakcji czołowym centrum handlowym w największych aglomeracjach. Równocześnie sfinalizowano kilka transakcji oportunistycznych, takich jak niedawna sprzedaż Galerii Malta w Poznaniu, która od lat borykała się z wysokimi pustostanami.

Wraz ze spadkiem zainteresowania centrami handlowymi spadł udział rynku handlowego w całkowitym wolumenie inwestycyjnym. W roku 2020 wyniósł on €660 mln (12% całkowitego wolumenu), a w 2021 lekko wzrósł do € 900 mln (15% udział), jednak pozostał znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii wynoszących co najmniej 20%.

Zainteresowanie inwestorów przekłada się na kompresje stóp kapitalizacji dla czołowych parków handlowych, które spadły z 7% przed pandemią do ok. 6% obecnie. Natomiast w przypadku centrów handlowych postrzegane są wciąż na tym samym poziomie, jak w 2020 wynoszącym 5,25%.

– Co ciekawe, stopy zwrotu za centra handlowe po raz pierwszy w historii polskiego rynku są postrzegane wyżej niż stopy za obiekty magazynowe, które w czasie pandemii spadły w szybkim tempie do rekordowo niskiego poziomu wynoszącego 4,5% – podsumowuje Dorota Lachowska.