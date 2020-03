Echo Investment zadowolone z przejęcia nieruchomości Tesco

– Jestem szczególnie zadowolony z przejęcia centrum handlowego Tesco na warszawskich Kabatach, które zostanie przekształcone w nowe centrum dzielnicy. Kolejna świetna umowa została zawarta na początku 2020 r., kiedy zabezpieczyliśmy trzy działające centra handlowe pierwszej generacji należące do Grupy Tesco, na których będziemy mogli wybudować około 240 000 mkw. powierzchni wielofunkcyjnej – mówi Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.



W 2019 roku Echo Investment wraz z EPP otworzyło Galerię Młociny w Warszawie. Ten wielofunkcyjny projekt łączy 85 tys. mkw. przestrzeni handlowo-rozrywkowej, a także ok. 6 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Echo Investment cieszy się stabilną sytuacją finansową i niskim współczynnikiem zadłużenia aktywów netto, który na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 34%. Grupa utrzymuje wysoki stan gotówki: na koniec 2019 r. było to ponad 490 mln zł.

– Wartość naszych projektów w budowie i przygotowaniu wzrosła przez ostatnie cztery kwartały aż o 30%. To kierunek zgodny z naszą strategią, która zakłada utrzymanie dominującej pozycji w segmentach rynku nieruchomości, w których jesteśmy obecni. Dlatego ciągle badamy rynek gruntów i kupujemy działki pod przyszłe projekty. W 2019 r. powiększyliśmy bank ziemi o nieruchomości o potencjale ponad 170 tys. mkw. powierzchni biurowej i mieszkaniowej oraz zabezpieczyliśmy tereny pod kolejne 190 tys. mkw. powierzchni – głównie mieszkaniowej, a w tym projekty mieszkań na wynajem – komentuje Maciej Drozd, wiceprezes ds. finansowych Echo Investment.

Echo Investment wypracowało w 2019 roku zysk netto w wysokości 300 mln zł.