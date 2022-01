EDS Retail Park kupi 6 sklepów po Tesco. Powstaną tam parki handlowe (lista lokalizacji)

EDS Retail Park wygrał konkurs ofert na lokale Tesco.

Inwestor ma w planie realizację nowoczesnych parków handlowych, o łącznej powierzchni 29 473 GLA.

W związku z podjętą w 2020 roku decyzją o wycofaniu się Tesco z rynku polskiego, sieć prowadzi stałe działania mające na celu sprzedaż swoich dotychczasowych punktów na terenie Polski.

W ostatnim postępowaniu przetargowym, udział wziął gdański deweloper EDS Retail Park. Wygrane w przetargu lokalizacje to: Bolesławiec, Żywiec, Malbork, Krasnystaw, Krapkowice i Kościan.

Głównym operatorem spożywczym będzie właściciel sieci sklepów Netto, jednak trwają obecnie również zaawansowane z rozmowy z druga firmą – innym znanym operatorem spożywczym. Spółka na tym etapie nie udziela informacji o jej nazwie.

- Cieszymy się, że zaproponowane przez warunku pozwoliły zwyciężyć w przetargu, dzięki czemu możemy dalej realizować ambitne plany rozwoju Spółki, oddając do użytku kolejne powierzchnie handlowe – komentuje Michał Nowak, prezes zarządu EDS Retail Park. Jest to kolejny etap zwiększania ilości oddawanych do użytku kompaktowych parków handlowych, które najszybciej wpisują się w krajobraz mniejszych miejscowości i są oczekiwane przez społeczności lokalne, dodaje.

Obecnie trwają prace przygotowawcze, a za komercjalizację wszystkich obiektów odpowiedzialna będzie zewnętrzna firma Colliers.

EDS Retail Park na przestrzeni ostatnich 3 lat zrealizowało w kraju pięć inwestycji.