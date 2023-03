Europa Centralna zmienia właściciela. Pojawi się nowy operator spożywczy

Mitiska REIM kupuje centrum handlowe Europa Centralna

Europa Centralna jest największym obiektem handlowym w Gliwicach, składającym się z parku handlowego o powierzchni 39,700 mkw. GLA oraz galerii o powierzchni 27,300 mkw. GLA, wraz z parkingiem oferującym około 2,000 miejsc dla klientów. Projekt Europa Centralna jest strategicznie zlokalizowany na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1 i A4 w regionie Górnego Śląska, który jest jednym z najsilniejszych obszarów gospodarczych w Polsce.

W ramach strategii inwestycyjnej value-add, Mitiska REIM planuje zwiększyć atrakcyjność obiektu poprzez poprawę efektywności funkcjonowania części handlowej, pozyskanie nowego operatora spożywczego, a także wprowadzając strategię zrównoważonego rozwoju.

Kto jest najemcą Europy Centralnej

Obecnie do głównych najemców parku handlowego należą markety Castorama i Jula, a wśród pozostałych najemców znajdują się JYSK, Action, Media Expert, Sports Direct, oraz restauracja drive thru McDonald’s. Oferta rekreacyjna zapewniona jest między innymi przez najemców Funzeum i park trampolin House of Air. Na terenie projektu do dalszego wykorzystania przez operatorów z różnych branż i biznesów pozostaje powierzchnia ok. 11,000 mkw. GLA po byłym hipermarkecie Tesco, po wycofaniu się sieci Tesco z Polski w 2019 r.

Mitiska REIM inwestuje w Polsce



- Nabycie Europy Centralnej jest istotnym uzupełnieniem naszego portfela w Polsce, gdzie Mitiska REIM przyspieszyła swoją ekspansję w ciągu ostatnich 4 lat, budując dobrze zdywersyfikowany portfel 16 inwestycji w nieruchomości typu convenience o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 170,000 mkw. GLA. Nabycie Europy Centralnej po raz kolejny potwierdza naszą zdolność do identyfikacji inwestycji value-add stwarzających szansę na pomyślne repozycjonowanie obiektu w celu dostarczenia nowoczesnego i atrakcyjnego projektu typu convenience, z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu aktywami Mitiska REIM - powiedziała Sylvie Geuten-Carpentier, partner zarządzający Mitiska REIM.

W procesie nabycia doradcami funduszu MEREP 3 i Mitiska REIM była kancelaria prawna Wolf Theiss oraz doradca techniczny Arcadis.

W grudniu 2022, Mitiska REIM pozyskała 158 mln euro na rzecz swojego flagowego funduszu - Mitiska European Real Estate Partners 3 (MEREP 3), którego strategią jest wykorzystywanie coraz większych możliwości inwestowania w nieruchomości typu „convenience” w Europie, ukierunkowanych na parki handlowe z uznanym operatorem spożywczym, logistykę miejską oraz obiekty logistyczne typu „last mile” w rejonie aglomeracji miejskich. MEREP 3 planuje pozyskać kolejne środki do funduszu MEREP 3 w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Co wiemy o Mitiska REIM

Mitiska REIM jest wiodącym w Europie belgijskim inwestorem w branży nieruchomości handlowo-usługowych, w tym parków handlowych, centrów logistycznych i powierzchni wieloformatowych przeznaczonych dla firm przemysłowo-usługowych.

Model inwestycyjny Mitiska REIM zakłada współpracę inwestycyjną z doświadczonymi partnerami lokalnymi na poszczególnych rynkach geograficznych. Podejście Mitiska REIM polega na tworzeniu wartości dodanej poprzez realizację projektów deweloperskich i przejęć oferujących możliwości zwiększenia wartości, i aktywnego zarządzania aktywami.

W ostatnich 10 latach, Mitiska REIM powołała 3 fundusze inwestycyjne i zainwestowała w 91 nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu ok. 1,100,000 m² GLA w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Polsce, Czechach i Słowacji.