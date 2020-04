Firma obsługująca producenta art. higienicznynych najemcą Panattoni Park Wrocław

Panattoni wynajął VS Transport ok. 13 400 m kw. w Panattoni Park Wrocław VII. Najemca wprowadzi się do centrum w kwietniu, a deweloper zapowiada budowę kolejnych 38 000 m kw. w tej samej lokalizacji.

Operator logistyczny VS Transport wynajął 13 400 m kw. w Panattoni Park Wrocław VII, skąd będzie prowadzić operacje dla międzynarodowej firmy produkcyjnej z sektora artykułów higienicznych. Dotychczas firma wynajmowała tu 6 000 m kw. powierzchni, zwiększając ją teraz do 20 000 m kw.

Panattoni zapowiada rozbudowę Panattoni Park Wrocław VII. W drugim kwartale wystartuje realizacja kolejnych 38 000 m kw. Dzięki temu ta wrocławska inwestycja osiągnie planowy metraż blisko 150 000 m kw.

Dotychczas deweloper zrealizował we Wrocławiu 850 000 m kw. zarówno w ramach własnych parków, jak obiektów dedykowanych klientom np. BTS dla firmy Amazon. Obecnie Panattoni buduje 85 000 m kw. we Wrocławiu.