Focus Mall otwiera się po rozbudowie

Na dodatkowych 15 tys. mkw. powierzchni sprzedażowej znajdzie się ok. 70 lokali handlowo-usługowych oraz strefa food court. Parking zwiększy pulę o 500 miejsc postojowych – finalnie wszystkie parkingi Focus Mall zmieszczą ponad 1400 samochodów.

Ostatni weekend sierpnia (29 sierpnia jest niedzielą handlową) to pierwsze dni otwarcia nowych najemców. Grupa LPP skompletuje swoją ofertę: po kilkunastomiesięcznej nieobecności do galerii powróci House (939 mkw.), a do nowego lokalu przeprowadzi się marka MOHITO (607 mkw.).

Większy lokal EOBUWIE.PL zaaranżowany będzie w nowym koncepcie EOBUWIE.PL & MODIVO (472 mkw.), łączącym asortyment obuwniczy i odzieżowy. Nowy lokal zajmie salon obuwniczy CCC (728 mkw.). W centrum otworzy się również HalfPrice (1403 mkw.).

Segment odzieżowy galerii zostanie wzbogacony przez rozszerzenie oferty takich sklepów, jak 4F i Diverse (430 i 380 mkw.), a także otwarcie salonów Esotiq oraz Kappahl (81 i 731 mkw.).

Jesienią do nowego lokalu przeniesie się także Apart (183 mkw.) i Time Trend (54 mkw.).

W grudniu 2020 r. na skraju starej i nowej części Focus Mall otwarty został pierwszy w regionie salonik Pandora (44 mkw.). W maju otworzył się salon marki Guess (232 mkw.)

Sephora otworzy się w Focus Mall na powierzchni 374 mkw. a z „wyspy” do lokalu przenosi się marka Yves Rocher (31 mkw.)

Strefa food court, obejmująca stoliki i miejsca siedzące dla ok. 370 osób, znajdować się będzie na 1. piętrze galerii. Do znajdujących się tu restauracji Charlie Food&Friends oraz Dominum by Domino’s w IV kwartale br. dołączy nowy najemca – restauracja Olimp (150 mkw.). Do nowej strefy gastronomicznej przeniesie się także KFC (112 mkw.).

Od kilku miesięcy w Focus Mall funkcjonuje lokalna cukiernia rzemieślnicza Karpicko (125 mkw.), stoiska Ice Queen Cafe Magda Gessler oraz lodziarni Dolce Vita, natomiast w najbliższym otworzy się także herbaciarnia Five O’Clock, zajmując lokal o powierzchni 32 mkw.

Proces komercjalizacji nowej przestrzeni dobiega końca, jednak dostępne są jeszcze wybrane lokale w obu częściach galerii.