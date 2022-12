Forum Gdańsk zmienia właściciela. Transakcja za 250 mln euro

19 grudnia podpisano transakcję sprzedaży Forum Gdańsk na rzecz NEPI Rockcastle za 250 mln EUR, z czego 50 mln EUR obejmuje finansowanie płatne przez NEPI Rockcastle w ciągu maksymalnie trzech lat, według ustalonej stawki oprocentowanie 6,5%. Transze są płatne kwartalnie od dnia zawarcia transakcji. Zakup został sfinansowany ze środków pieniężnych spółki oraz linii kredytowych. Nie istnieją żadne wyjątkowe warunki zawieszające dla tej transakcji.

Przejęcie stanowi jedną z największych pod względem wartości transakcji pojedynczego centrum handlowego w Europie w 2022 r. i zwiększa zysk Grupy do podziału. Transakcja jest zgodna ze strategią inwestycyjną NEPI Rockcastle polegającą na zwiększeniu koncentracji swojego portfela w krajach o ratingu inwestycyjnym.

Forum Gdańsk ma 63,5 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia, ma zasięg ponad 840 000 klientów w promieniu 30 minut jazdy samochodem.

Forum Gdańsk ma wskaźnik obłożenia na poziomie 93%, w tym

najemców takich jak Eurospar, H&M, Helios, Reserved, TK Maxx, Van Graaf czy Zara. Nieruchomość ma dobre wyniki operacyjne i jest dobrze przygotowana do przyszłego wzrostu. Średni czynsz w obiekcie to 21,6 euro za mkw. a roczny przychód galerii wynosi 16,5 mln euro.

- Forum Gdańsk stanowi atrakcyjną okazję inwestycyjną. Mocno wierzymy w nieruchomości handlowe i ich pozytywne perspektywy, pomimo obaw o kontekst makroekonomiczny i potencjalne spowolnienie związane z

rosnącą inflacją i stopami procentowymi. Jesteśmy inwestorami długoterminowymi i jednocześnie pewni tego, że Europa Środkowo-Wschodnia to region, który w przyszłości będzie wykazywał wzrost gospodarczy” – mówi Rüdiger Dany, dyrektor generalny.

15 listopada 2022 r. Grupa nabyła Centrum Handlowe Copernicus. a 19 grudnia transakcja weszło w życie po zatwierdzeniu Rady. Obie transakcje ugruntowują pozycję NEPI Rockcastle na polskim rynku aktywów detalicznych w kraju.