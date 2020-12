Fundusze zainwestowały w firmę faktoringową SMEO

SMEO, polska firma faktoringowa online, dzięki transakcji holenderskiego Finch Capital i polskiego Precapital za 21 mln złotych zyskuje dodatkowe środki na finansowanie faktur przedsiębiorców. Ok. 5 mln zł ma trafić do branży handlowej. Do tej pory polskie firmy handlowe sfinansowały faktury w SMEO na łączną kwotę 31 mln zł.





SMEO rozpoczęło działalność w kwietniu 2017 roku w Warszawie. Od blisko czterech lat firma przeprocesowała faktury na łączną kwotę ponad 320 mln zł. Po usługę faktoringu od SMEO najczęściej sięgają firmy z branży budowlanej - skorzystały z finansowania na kwotę ponad 41 mln zł, transportowej - ponad 32 mln zł, handlu - ponad 31 mln zł oraz przemysłu (przetwórstwa) - ponad 25 mln zł.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów, po 9 miesiącach 2020 roku, zanotowały wzrost obrotów o 1,1 proc. względem 3 kwartałów ub. r. Nabyły wierzytelności wynikające z faktur wystawionych przez krajowych przedsiębiorców o łącznej wartości blisko 208 mld zł. Rok temu kwota ta sięgała 205,7 mld zł.