Galeria Andrychów sprzedana za 40 mln euro. Lidl najemcą

Galeria Andrychów to największy park handlowy typu «Power Center» otwarty w Polsce w 2021 roku, z potencjałem do rozbudowy. Galeria ma powierzchnię najmu 24 000 mkw, w ofercie ponad 30 sklepów, w tym supermarket Lidl, market budowlany DIY Leroy Merlin, salon RTV i AGD, drogerie, salony odzieżowe czy obuwnicze. Galeria Andrychów to druga inwestycja Equilis w Polsce. Poza obiektem w Małopolsce belgijski deweloper zrealizował w Polsce Galerię Chełm.