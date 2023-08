Galeria Askana sprzedana

Sztab ekspertów CREAM Property Advisors przygotował biznes plan dla projektu, który pozwoli na znaczne podniesienie atrakcyjności i podwojenie jego wartości w okresie 2-3 lat. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie transakcji sprzedaży i reprezentował w niej kupującego.

Inwestycja to ważny krok w rozwoju Galerii Askana, który pozwoli na zwiększenie i wykorzystanie potencjału tego klimatycznego i oryginalnego projektu. John Patchell od 2004 roku jest inwestorem nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce i w innych krajach. Był również właścicielem “The OldStorehouse Bar & Restaurant” w Dublinie.

Galeria Askana ma nowego właściciela

- W Galerii Askana zauroczyła mnie doskonała lokalizacja, wysoki poziom komercjalizacji, wyjątkowy design i jej ponadczasowość. To miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach Gorzowa, dlatego jestem otwarty na współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Askana to miejsce będące integralną częścią społeczności miasta. Chcę, aby każdy mieszkaniec Gorzowa i okolic czuł się w Askanie jak u siebie - powiedział John Patchell.

Galeria Askana to centrum z niemal 17-to letnią historią, otwarte 29 września 2007 roku. Jest położone w samym centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

CREAM Property Advisors jest związana z Galerią Askana od początku, to pod jej skrzydłami centrum notuje wzrosty obrotów oraz odwiedzalności. Sprzedaż Askany to niezwykle ważna transakcja na polskim rynku inwestycyjnym. Obiekt nie został kupiony jako pasywny projekt inwestycyjny - jak większość tej klasy projektów dotychczas - lecz jako nieruchomość z ogromnym potencjałem wzrostu wartości projektu, w precyzyjnie zdefiniowanym i opracowanym biznes planie - co jest rzadkością na polskim rynku. Cieszymy, że tak doświadczony Inwestor zaufał CREAM Property Advisors i powierzył nam całość transakcji zakupu oraz zlecił prace przy projekcie jako Asset Manager. To doskonała okazja, by zademonstrować nasze doświadczenie inwestycyjne w projekcie, który jest w trakcje refinansowania - dodaje Grzegorz Mroczek, Wiceprezes CREAM Property Advisors Sp. z o.o.

Biznes plan dla Galerii Askana

CREAM Property Advisors przygotował biznes plan zakładający m.in. znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych (ponad 2 mln zł w budżecie OPEX), które na obecnym rynku mają ogromny wpływ na wartość projektów handlowych. Już wielokrotnie zaimplementowane rozwiązania, są opracowane przez nasz niezależny 6 osobowy zespół ekspertów zespołu Profits & Savings, który przez ostatnie 7 lat pomógł zrestrukturyzować system zarządzania 13 projektów handlowych, biurowych oraz magazynowych.

Nowy inwestor planuje szereg zmian związanych z modernizacją i odświeżeniem wnętrz Galerii Askana. Rozpoczęto już część prac związanych z renowacją istniejących powierzchni tzw. face-lifting. Trwają również prace architektoniczne związane z remodelingiem istniejącego wystroju galerii. Pierwszy etap obejmie poziom ulicy „street level” (główne wejście do Galerii Askana od strony Hotelu Qubus).

W obiekcie obecne są najlepsze polskie oraz międzynarodowe marki takie jak m.in.: Biedronka, Media Expert, H&M, Ochnik, Vistula, Bytom, Kazar, Apart, Vision Express, Douglas, Solar i wiele innych oraz 5 salowe Kino Helios. Tylko w ostatnim miesiącu na przedłużenie umów zdecydowali się: Empik, CCC, New Yorker. Trwają również zaawansowane rozmowy na temat poszerzenia oferty gastronomicznej galerii.

CREAM Property Advisors Sp. z o.o. to platforma inwestycyjna zatrudniająca ekspertów specjalizujących się w kompleksowej obsłudze nieruchomości komercyjnych i asset managemencie.