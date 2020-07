Galeria Jurajska inwestuje w nową aranżację

Galeria Jurajska kontynuuje prace nad modernizacją swojego wnętrza i otoczenia obiektu. Kolejny etap prac właśnie został zakończony. Również najemcy odświeżają swoje lokale.







Pandemia nie wyhamowała prac nad modernizacją Galerii Jurajskiej. Te, stopniowo prowadzone od 2016 roku, objęły już chociażby tereny zielone, pasaże handlowe czy strefę food court.

W ich efekcie stworzono m.in. Bulwary Jurajskie i strefy dydaktyczno-wypoczynkowe z akwariami, odnowiono aleje handlowe na poziomie +2 czy postawiono Zegar Jurajski ze ścianą wodną, największą tego typu konstrukcję na świecie.

- Inwestycje w przestrzeń na stałe wpisały się w rozwój Galerii Jurajskiej. To jeden z naszych wyróżników, dzięki któremu podkreślamy, że jesteśmy obiektem stale ewoluującym, zaskakującym klienta i wsłuchującym się w zmieniający się rynek - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

- Celem tych prac, które obejmują swoim zasięgiem praktycznie cały obiekt, jest tworzenie nowoczesnego otoczenia handlowego, które klientowi zapewnia maksymalny komfort podczas zakupów, a najemcom stwarza szanse do rozwoju w miejscu, które w pełni wykorzystuje swój potencjał - dodaje.

I tak ostatnie miesiące przyniosły zakończenie kolejnego etapu prac. Ten objął m.in. wejścia do galerii od strony Drogi Krajowej Nr 1 i Bulwarów Jurajskich, czyli miejskiego ogrodu stworzonego przez galerię nad rzeką Wartą.

W nowe aranżacji przestrzeni tego pierwszego pojawiły się elementy bezpośrednio nawiązujące do kolorystyki z logotypu Galerii Jurajskiej, w tym ramy dekoracyjne oraz okładzina posadzki ze szklanymi elementami. Całość prac dopełniła wymiana oświetlenia na LED.

Podobne zmiany wprowadzono od strony bulwarów. Nad ruchomymi schodami zamontowano ramy kształtem nawiązujące do logo galerii. Pojawiła się tutaj także nowa aranżacja świetlna w formie zwisających z sufitu szklanych kul, zamontowanych na specjalnej konstrukcji.

Prace objęły także elewację, w tym przede wszystkim wymianę 3 logotypów, które znajdują się na ścianach zewnętrznych obiektu.

- Inwestycje, które właśnie zrealizowaliśmy są kontynuacja zakrojonych na szeroką skalę prac renowacyjnych, które rozłożone zostały w czasie. Co roku staramy się nimi objąć kilka ważnych punktów galerii. W tym roku jednym z naszych celi było odnowienie wejść do galerii, stworzenie tu nowej, zapraszającej klienta aranżacji, która przykuwa uwagę - mówi Borecka -Suda.

Na poziomie +1 galerii trwa właśnie wymiana oświetlenia na LED-y. Prowadzone są także naprawy nawierzchni parkingu wielopoziomowego. Kolejne plany inwestycyjne już leżą na stole. Planowana jest m.in. wymiana oświetlenia na LED na elewacji oraz pojawienie się nowych elementów małej architektury na pasażu.

Inwestują także najemcy. Znajdująca się obecnie na finiszu rekomercjalizacja, stała się okazją dla wielu najemców do remontu lokalu lub przeprowadzki do nowego. Skorzystał z tego m.in. Apart, który właśnie wyremontował jeden z dwóch swoich lokali w Galerii Jurajskiej. Remont rozpoczął także Duglas. Marka przeprowadzi się do salonu o powierzchni 310 m kw. w ramach poziomu "0".