Galeria Jurajska: Na zakupy wpadamy rzadziej, ale więcej kupujemy

Galeria Jurajska wykonała analizę 21342 paragonów przy okazji organizowanej loterii. Największą średnią wartość osiągnęły paragony ze sklepów z elektroniką, AGD i RTV. Kolejne miejsce pod względem wartości paragonów zajęły sklepy z biżuterią, modą oraz segmentów home i zdrowia i urody.

- Wyniki, jakie uzyskaliśmy dzięki analizie zaskakują, bo stoją nieco w kontrze do prognoz mówiących o spadku wydatków konsumenckich. Do tego zebrane dane uwidaczniają dwa pozytywne zjawiska, które wyczekiwane były przez rynek - mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, dyrektor marketingu Galerii Jurajskiej.

- Po pierwsze, wydatki konsumentów wracają do poziomu sprzed pandemii, co jest sygnałem, że jednak nie zaciśniemy aż tak mocno pasa. Po drugie, niektóre branże notują wzrost wartości paragonów. Tak jest chociażby w przypadku elektroniki, która zyskuje dzięki konieczności zakupy sprzętu m.in. z powodu przejścia wielu osób na telepracę czy do nauki zdalnej - dodaje.

Blisko 50% analizowanych paragonów pochodziło ze sklepów odzieżowych. Na drugim miejscu uplasowały się sklepy z butami i galanterią - ok. 15%. Trzecim segmentem, w którym klienci najchętniej robili zakupy było zdrowie i uroda. Drogerie, perfumerie i apteki wygenerowały 8,4% paragonów. Na czwartym miejscu uplasowała się elektronika, na piątym biżuteria.

- Branże, które najmocniej dotknął koronakryzys zaczynają odrabiać straty. Wartość paragonów pokazuje, że nasze zakupy stały się konkretniejsze. Do galerii wpadamy rzadziej, spędzamy w niej mniej czasu, ale więcej kupujemy - zauważa Violetta Dziubin-Łuszczyk.