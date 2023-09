Galeria Jurajska: Oferta modowa jest naszą siłą

Jurajska coraz mocniejsza na rynku

- Jurajska to obecnie lider w północnej części województwa śląskiego, który w ostatnich latach, mimo pandemii i innych wyzwań społeczno-ekonomicznych, umocnił swoją pozycję na lokalnym i - co było naszym strategicznym celem - regionalnym rynku. Jak pokazały nam ostatnie badania ARC Rynek i Opinia, aż dla 96% mieszkańców Częstochowy i okolic jesteśmy ulubioną galerią, co jest wynikiem, który nas wyróżnia na śląskim rynku. Co więcej, galerię cechuje największa na tle lokalnej konkurencji rozpoznawalność obiektu, oscylująca na poziomie niemal 80%. Jesteśmy też najczęściej odwiedzanym obiektem w tej części województwa. Ponad połowa mieszkańców naszych stref zasięgu odwiedza nas przynajmniej raz w miesiącu - wskazuje Anna Borecka.

Co decyduje o sile Galerii Jurajskiej?

Zdaniem Anny Boreckiej kluczowa jest bardzo szeroka oferta handlowa. Jurajska to obecnie jedyna galeria handlowo-rozrywkowa na północy województwa śląskiego, co więcej: o profilu stricte modowym.

- Ten ostatni aspekt jest jej największym atutem, zwłaszcza, że na tenant-mix składają się wyłącznie doskonale znane marki fashion oraz popularne sieci odzieżowe, takie jak np. Zara, H&M, Stradivarius, CCC, Deichmann, TK Maxx, Mohito, Reserved, Sinsay czy Bershka. Sama tylko moda to aż 52% naszej oferty, a więc porównywalnie z topowymi galeriami w kraju. To przyciąga. Jak pokazały nam badania, trzech na czterech klientów deklaruje, że różnorodna i bogata oferta jest dziś najczęstszym powodem wizyty w galerii. Co trzeci uważa natomiast, że oferta Jurajskiej jest zdecydowanie lepsza od oferty największych galerii w województwie śląskim. Klienci dostrzegają także to, że Jurajska jest niemal w 100% skomercjalizowana i to markami, jakich oczekuje lokalny rynek - mówi wicedyrektor Galerii Jurajskiej.

Jak zmienia się Galeria Jurajska?

Obiekt rozwija się wielowymiarowo.

- Staramy się systematycznie poprzez kolejne inwestycje podnosić atrakcyjność i wartość galerii. Efektem tego jest m.in. spektakularna modernizacja bulwarów Warty, na których stworzyliśmy proekologiczny ogród miejski mający aż 5 tys. mkw. Sprzyja on integracji życia lokalnego i relaksowi, a także pokazuje, jak poprzez rewitalizację obiekt handlowy może przywracać ważne społecznie miejsca. Rozwijając funkcje, stawiamy też na edukację, czego dowodem jest stworzenie na 2. piętrze galerii strefy dydaktycznej z gigantycznymi akwariami słono- i słodkowodnymi. Kluczowy dla nas jest też sport. Dzięki dwóm profesjonalnym boiskom do siatkówki plażowej od kilku lat gościmy u nas najważniejsze zawody siatkarskie w województwie śląskim. Pełnimy także coraz większą rolę proekologicznego edukatora - tłumaczy Anna Borecka.