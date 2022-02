Galeria Maxim w trakcie rozbudowy. Biedronka zostaje

Galeria Maxim po rozbudowie będzie największym nowoczesnym centrum handlowym w dynamicznie rozwijającym się mieście Legionowo. W całym projekcie na powierzchni najmu ponad 10 tys. mkw. znajdzie się ok. 35 sklepów znanych marek sieciowych i lokalnych, urozmaicona oferta modowa i gastronomiczna, klub fitness oraz kawiarnie i punkty usługowe. Operatorem spożywczym pozostanie sieć Biedronka, która po remodelingu aktualnego sklepu otworzy swój market w najnowszym koncepcie. Do dyspozycji klientów zostanie oddany parking na ok. 250 miejsc.

Za koncepcję komercyjną i wynajem odpowiada firma Mallson Polska. Inwestorem obiektu jest spółka PIR sp. z o.o.