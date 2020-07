Galeria Metro w Chrzanowie nie powstanie

60 punktów handlowych, a w nich sklepy popularnych marek odzieżowych, punkty usługowe i gastronomiczne, wielosalowe kino, klub fitness oraz duża strefa dziecięca - to wszystko miało się znaleźć w nowej galerii handlowej Metro. Miała powstać przy ul. Balińskiej w Chrzanowie. Tak się jednak nie stanie – informuje serwis gazetakrakowska.pl.

Budowa galerii miała ruszyć wiosną 2018 roku, a pierwsi klienci mieli tam zrobić zakupy już pod koniec 2019 r. Inwestycję udałoby się zrealizować, gdyby nie interwencja znanego lokalnego przedsiębiorcy, który wraz ze szwagrem nabył dwie niewielkie działki przylegające do terenu, na którym miała powstać galeria. Po tym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęły dwa wnioski mające zablokować budowę centrum handlowego. Jeden dotyczył błędów formalnych, które wg. wnioskodawców powinny skutkować zawieszeniem inwestycji, drugi nadmiernego obciążenia środowiska, co ma na celu całkowite uniemożliwienie powstania w tym miejscu galerii.

Kwestie formalne związane z inwestycją przeciągały się w nieskończoność, a w międzyczasie firma Metropolitan Investment S.A., która miała wybudować galerię Metro popadła w kłopoty finansowe. Niedawno okazało się, że firma posiada dług w wysokości 270 mln zł i zalega ze zapłatą m.in. podwykonawcom. Dlatego nieaktualne stały się wcześniejsze deklaracje o cierpliwym czekaniu na wyjaśnienie kwestii formalnych i że, budowa galerii w Chrzanowie będzie realizowana. Miała kosztować ok. 100 mln zł.