Galeria Północna nie czeka na blackout - inwestuje w fotowoltaikę

Z zielonego dachu Północnej płynie teraz zielony prąd

Galeria zaczęła sama produkować energię z odnawialnych źródeł. Wszystko za sprawą najnowszej eko-inwestycji, jednej z największych w ostatnich latach. Na dachu obiektu uruchomiono właśnie 224 panele fotowoltaiczne.



– Obserwując coraz trudniejszą sytuację na rynku energetycznym, a co za tym idzie rosnące ceny energii, postanowiliśmy nie tylko przyspieszyć zaplanowaną inwestycję w OZE, ale także zrealizować ją w niezwykle krótkim czasie. Wszystko po to, aby być możliwie jak najlepiej przygotowanym na najbliższe miesiące i wyzwania, jakie mogą się pojawić – komentuje Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.

– Oddany właśnie do użytku system fotowoltaiczny to konkretne rozwiązanie, dzięki któremu możemy nie tylko zmniejszyć skalę zakupów energii na rynku, częściowo obniżyć koszty, ale także – co istotne – w warunkach niepewności osiągnąć pewien stopień niezależności energetycznej dla naszej infrastruktury, wpisując się tym samym w coraz mocniejszy eko-trend na polskim i globalnym rynku retail – dodaje.

Galeria Północna na drodze zrównoważonego rozwoju

– Dla Północnej to ważny krok w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego rozwoju, ale także racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i dalszego zmniejszania „śladu węglowego”. W dobie gwałtownych zmian klimatycznych to działanie konieczne i odpowiedzialne, będące zarazem częścią budowanej strategii ESG – mówi.

W sumie Północna zdecydowała się na zamontowanie na dachu dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych o wydajności 49,5 kWp każda. Składają się one z dwustronnych modułów PV Risen Bifacial, które umożliwiają przechwycenie do 30% dodatkowego promieniowania ze spodniej części panelu, a także są doskonale wydajne nawet przy niskim napromieniowaniu np. jesienią i zimą.

– W ciągu roku dzięki panelom słonecznym będziemy w stanie wytworzyć 97.900 kWh energii, znacząco także zmniejszymy emisję dwutlenku węgla – zauważa Roman Bugajczyk.

Galeria Północna oszczędza energię

Nie jest to jednak jedyne działanie na czasy kryzysu energetycznego. Północna sięga także do swojego eko-potencjału. – Sam obiekt został zaprojektowany jako energooszędny, co ma swoje potwierdzenie w certyfikacje LEED Gold. Dysponujemy więc licznymi, już dawna wdrożonymi, rozwiązaniami, które pozwolą zmniejszyć zużycie energii – mówi.

Oszczędność zapewnia m.in. nowoczesne oświetlenie LED, które powszechnie stosowane jest w całej galerii, a także konstrukcja dachu obiektu, którego przeszklenia zapewniają sporą dawkę dziennego światła. Do tego izolacja samego budynku jest znacznie grubsza niż wymagają tego przepisy budowlane.

Ponadto, w sytuacji, kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 15 st. Celsjusza, Północna ma możliwość przestawienia trybu drzwi na obrotowy, co minimalizuje utratę ciepła. Centrum posiada także wentylację mechaniczną z rekuperacją. Oznacza to, że powietrze wyciągane z wnętrza galerii jednocześnie ogrzewa powietrze wtłaczane do budynku.

W działaniach na najbliższe miesiące nie brakuje też doraźnych rozwiązań.

– Już ograniczyliśmy wentylację obiektu poza godzinami otwarcia, obniżamy także temperaturę na powierzchniach wspólnych, jednak w taki sposób, że jest to nieodczuwalne dla klientów. Z kolei ciepłem pochodzącym z klimatyzacji najemców podgrzewana jest woda w łazienkach – wylicza Roman Bugajczyk.