Galeria Wiślanka otwiera się w czasie pandemii, wśród najemców Lidl i Żabka

Galeria Wiślanka już otwarta, fot.mat. pras.

22 października br. odbyło się oficjalne otwarcie pierwszego, nowoczesnego centrum handlowo-rozrywkowego Galeria Wiślanka w Żorach. Galeria jest wynajęta praktycznie w 100 proc.

- Ze względu na bardzo trudną sytuację rynkową związaną z pandemią oraz problemami branży handlowej – otwarcie to można potraktować jako „papierek lakmusowy” i odpowiedź na pytanie o przyszłość branży – mówi Maciej Mazur – prezes firmy Mallson Polska.

Na 20 tys. mkw. powierzchni najmu znajdziemy 80 polskich i zagranicznych marek.

Przeczytaj także: Handel liczy na okres wyprzedaży

Wielosalowe kino Helios oraz market Lidl, komplet marek giganta odzieżowego grupy LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito oraz Sinsay), inne marki modowe takie jak np.: New Yorker, Monnari, Solar, Orsay, Greenpoint, 4F, Sizeer, Tatuum, Vistula, Wólczanka, Kubenz, Bytom, KS Sport czy Diverse. Ponadto: Douglas, Rossmann, Drogerie Polskie, CCC, Wojas, Ryłko, RTVeuroAGD, home&you, Smyk, Empik, Pepco, Yes, Apart, Swiss, Vision Express, Triumph, Esotiq, Gatta, By o la la, Prince. Sektor usługowy tworzą m.in.: Play, Plus, Orange, T-mobile, Smart Connect, MasterKom, Iqos, pralnia EBS, kwiaciarnia, NC+, Kantor Promes, biura podróży : Atlas Tours, TUI, mbank, Tauron, Świat Prasy, Żabka, Piekarnia Kristof czy Quick Nails Bar. Ofertę gastronomiczną zapewniają m.in. Pizza Hut, Makarun, Lodomania, Olimp, Burger Route 66, Sopelek, Żabka.