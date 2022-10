Galerię Północną odwiedziło 34 mln osób

Mija 5 lat od debiutu Północnej. W tym czasie największa w Polsce galeria handlowa z portfolio GTC S.A. zbudowała mocną pozycję na warszawskim rynku.

Galeria Północna: 75% osób odwiedzających nasz obiekt to lojalni klienci

– Wynik, który osiągnęliśmy po zaledwie 5 latach na rynku jest dużym sukcesem. Północna nieustannie rozwija się, ale co najważniejsze umacnia swoją pozycję lidera w północnej części Warszawy. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że już 75% osób odwiedzających nasz obiekt to lojalni klienci, dla których jesteśmy galerią pierwszego wyboru, a więc bezkonkurencyjną na najbardziej konkurencyjnym rynku w Polsce – mówi Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.

– To tworzy nam dobrą perspektywę dla dalszego wzrostu – dodaje. Tym bardziej, że w efekcie rozwoju galerii rośnie nie tylko liczba klientów, którzy chętnie robią w niej zakupy, ale także catchement. Od swojego debiutu obiekt skutecznie rozszerza zasięg, wykraczając daleko poza Białołękę, na której jest ulokowany. Obecnie jego rynek obejmuje już ponad 1 mln mieszkańców i porównywalny jest z największymi, ale i najstarszymi centrami w mieście.

– Galeria stale ewoluuje i mieszkańcy Warszawy, także spoza naszej pierwszej i drugiej strefy zasięgu, zauważają te pozytywne zmiany. Z obiektu, postrzeganego jako debiutant z dużym potencjałem, staliśmy się dynamicznym i bardzo rozwojowym rodzinnym centrum handlowo-rozrywkowym. Duża w tym zasługa dywersyfikacji oferty handlowej, ale także też tego, że nasi klienci mają możliwość ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego. Ten ostatni aspekt od początku wyróżnia nas – dodaje.

Galeria Północna zadebiutowała w 2017 roku

I faktycznie, już w 2017 roku Północna zadebiutowała na rynku z ponad 200 sklepami, punktami usługowymi i lokalami gastronomicznymi, a także 11-salowym kinem. Sporo marek, obecnych w tenant-mix’ie galerii, nie było wcześniej dostępnych w północnych dzielnicach, a nawet na całym warszawskim rynku. Co więcej, było to pierwsze centrum IV generacji w tej części miasta, które postawiło m.in. na unikalną w skali całego kraju atrakcję – zielony ogród na dachu.

Kolejne lata przyniosły dalszy, intensywny rozwój oferty handlowej, a także segmentu leisure&activity. Widać to zwłaszcza w ostatnich 2 latach. Okres ten przyniósł m.in. zagospodarowanie ogromnego terenu zewnętrznego Północnej czy powstanie jedynej na świecie tężni solankowej w galerii handlowej. W sumie od 2020 roku zrealizowano tu kilkanaście dużych inwestycji. Pozyskano w tym czasie także 20 nowych najemców.

– Dziś oferta handlowo-rozrywkowa, ale także odwaga w rozwoju i kształtowaniu przestrzeni, są największymi atutami Galerii Północnej. Ma to odzwierciedlenie chociażby w przeprowadzonych badaniach konsumenckich. Aż 95% klientów odwiedzających Północną pozytywnie ocenia naszą ofertę handlową – mówi Roman Bugajczyk.

Centrum handlowe wyróżnia także to, jak od otwarcia buduje ono wieź z klientami. Ta opiera się nie tylko na zaspokajaniu potrzeb zakupowych, ale także na projektach „community relations” i wydarzeniach, których w ciągu 5 lat zorganizowano ponad 420. – Od początku zależy nam na tym, aby Północna integrowała, a więc stała się także hubem rozrywkowo – społecznym – mówi.

– Ten efekt udało się nam osiągnąć poprzez wartościową rozrywkę, jaką dostarczamy, ale także projekty społeczne realizowane we współpracy z różnymi instytucjami i organizacjami. Ta aktywność, obok rozwoju oferty, stała się podstawą udanego pozycjonowania obiektu, który obecnie postrzegany jest jako bardzo rodzinny, ale jednocześnie nowoczesny, wielkomiejski i zaangażowany – dodaje.

Na tym jednak Północna nie poprzestaje. – Otwierając galerię w 2017 roku mieliśmy założone bardzo ambitne plany, które w pełni zrealizowaliśmy. Obecnie Północna jest we właściwym punkcie swojego rozwoju, co pozwalam nam wytyczać kolejne cele. Wśród nich jest dalszy rozwój oferty, zwłaszcza o unikalne brandy i marki profootfallowe. Pozwala nam na to duży potencjał leasingowy obiektu, a także fakt, że postrzegani jesteśmy jako atrakcyjny partner o stabilnej pozycji. W planach mamy także kolejne inwestycje – zapowiada Roman Bugajczyk.