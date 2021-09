Gemini Holding na EEC: Galerie muszą bronić doświadczenia zakupowego w świecie realnym

Powinniśmy przyspieszać ewolucję handlu tradycyjnego, jednocześnie wzmacniając jego rolę jako uczestnika omnichannel, który jest najbardziej prawdopodobną przyszłością – mówił Rafał Sonik.

W handlu offline otwartą kwestią jest to, jak w zderzeniu doświadczenia wirtualnego z doświadczeniem rzeczywistym będzie broniło się doświadczenie w realu. Jak galerie będą w stanie dotrzymać kroku tej ewolucji.

W kwestii zmian idących w stronę gospodarki niskoemisyjnej, galerie i handel tradycyjny nie będą raczej prekursorem. Choć będą wdrażać wiele projektów mających na celu np. oszczędność zużycia energii, pozostaną obserwatorami tego trendu, wspierając jednocześnie retailerów.

Klienci wracają do galerii

Jak mówił Rafał Sonik, od ubiegłego roku odwiedzalność centrów handlowych odbudowuje się. - Kiedy po lockdownach minął pierwszy szok, okazało się że ludzie chcą wracać do galerii, jednak to nie był już ten sam klient i nie ta sama oferta, ten sam sposób funkcjonowania, który jeszcze przed pandemią wydawał nam się oczywistym. Od lata-jesieni 2020 skupiliśmy się na 2 obszarach: aby funkcjonować jak najlepiej w pandemicznych warunkach co udało się z sukcesem (nie dochodzi do zarażeń, nikt nie słyszał, by galerie były miejscem niebezpiecznym, w czasie drugiej i trzeciej fali pandemii) oraz, aby powoli budować swoja wizję, jak powinien zmieniać się handel tradycyjny – opowiadał Rafał Sonik.

Jak zapewniał, obecnie galerie są już świadome, tego, co należy robić w ciągu kilku miesięcy, a nawet roku czy dwóch, aby handel tradycyjny nie przestał być ważną częścią zakupów Polaków. Jego zdaniem, najbardziej prawdopodobna przyszłość to omnichannel, w którym handel tradycyjny powinien mieć znacząca rolę.

- Wszyscy sobie zdajemy sprawę jakie walory ma e-commerce. Przez wiele miesięcy był jedyny sposób bieżącego zaopatrzenia, zakupów w lockdownie. Ale z drugiej strony obserwujemy np. dzieci, które miały naukę online i były wiele miesięcy odizolowane w domach. Teraz chcemy je zainspirować, by wyszły z domu, nie tylko na plac zabaw czy zajęcia sportowe. Zaczynamy mieć świadomość, że telefon komórkowy i komputer, tablet nie mogą zdominować naszego życia, bo to niebezpieczne – tłumaczył prezes Gemini Holding.