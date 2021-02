Gemini Park Tarnów: W II połowie 2020 r. wartość średniego koszyka zakupowego wzrosła o 11,3 proc.

- Wiele obiektów handlowych mierzy się obecnie z odpływem najemców, co wynika m.in. ze zmieniających się strategii rozwoju marek. W Gemini Park Tarnów obserwujemy wręcz odwrotny trend - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów. Galeria jest skomercjalizowana w 100 proc.

- W II połowie 2020 roku wartość średniego koszyka zakupowego klienta naszego obiektu wzrosła rok do roku aż o blisko 11,3 proc. To pokazuje, że pozostaliśmy destynacją zakupową nr 1, zarówno w okresie lockdownów, kiedy to dostępne było nawet 30 proc. naszej oferty, jak również w okresie poluzowań, kiedy to 100% naszych najemców wznawiało działalność - mówi dyrektor galerii.

W tarnowskim Gemini Park znaleźć można dziś aż 130 sklepów, punktów usługowych oraz restauracji i kawiarni.