Gigamarket Leroy w miejscu Tesco jednym z największych obiektów handlowych otwartych w 2021

Utrzymywała się popularność parków handlowych, które rosły szczególnie w małych ośrodkach miejskich.

Eksperci CBRE wskazują, że do końca 2022 roku może przybyć 300 tys. mkw. nowej przestrzeni, a rynek będzie rozwijał się w kierunku funkcji uzupełniających dla projektów mieszkalnych i obiektów wielofunkcyjnych.

Sprzedaż będzie rosła

Obecnie w Polsce znajduje się niemal 12,02 mln mkw. powierzchni handlowej. W 2021 roku rynek powiększył się o prawie 300 tys. mkw., czyli o 12 proc. więcej rok do roku. Oznacza to, że roczny przyrost podaży ukształtował się na poziomie z 2019 roku. W kolejnych 12 miesiącach może przybyć 300 tys. mkw. przestrzeni zakupowej, co wskazuje, że trend się utrzyma. Na liście największych nowo otwartych obiektów znalazły się: Galeria Andrychów (23 tys. m kw.), S1 Center Lipnik (15 tys. m kw.) i gigamarket należący do sieci Leroy Merlin, który otworzył się w Łodzi, w miejscu po byłym Tesco - wynika z raportu BNP Paribas Real Estate Poland. Największymi budowami są dziś: Karuzela Kołobrzeg (30 tys. m kw.), której otwarcie zaplanowano na IV kwartał roku, ale wcześniej klienci będą mogli zrobić zakupy w sklepie DIY Leroy Merlin, który jest częścią centrum handlowego, a także w markecie budowlanym Leroy Merlin (30 tys. m kw.) przy ul. Połczyńskiej w Warszawie. Sklep DIY, który powstanie w miejscu gdzie dotychczas działało Tesco, będzie 9. lokalizacją sieci w aglomeracji warszawskiej. Trzeci co do wielkości obiekt – Galeria Bawełnianka (23 tys. m kw.) – powstaje w Bełchatowie, a jego deweloperem jest firma GBB Invest - dodają eksperci BNP Paribas.

Ogółem, w ubiegłym roku sprzedaż wzrosła o 8,1% w porównaniu do roku 2020. Największy wzrost sprzedaży detalicznej, w porównaniu z rokiem 2020, zauważono w obrębie podmiotów handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (32%), pojazdami (10,7%), produktami farmaceutycznymi, kosmetycznymi i sprzętem ortopedycznym (8,6%) oraz sklepy sprzedające prasę, książki, sklepy specjalistyczne (7,3%) - wskazują eksperci Cushman&Wakefield.

Wygodny handel w pandemii

Podobnie jak w 2020 roku, parki handlowe okazały się odporne na pandemiczne zawirowania i świetnie wpisywały się w zmianę stylu życia konsumentów. Inwestorzy i deweloperzy wciąż poszukują nisz na rynku pod budowę tego typu obiektów, koncentrując się na mniejszych ośrodkach miejskich, głównie miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Parki handlowe dominują, stanowiąc 70 proc. wszystkich projektów w budowie i ponad połowę nowo powstających metrów kwadratowych powierzchni. Na koniec roku parki handlowe i wolnostojące obiekty miały w sumie 30 proc. udziału w rynku powierzchni handlowej, z czego 11 proc. przypadało na parki, a 19 na obiekty wolnostojące. Najwięcej, bo 68 proc., stanowiły tradycyjne centra handlowe - wskazują eksperci BNP Paribas. W sumie, w 2021 roku inwestorzy wydali na wszystkie obiekty handlowe nad Wisłą blisko 900 mln euro, co oznacza wzrost wolumenu o 37 proc. r/r.

Popularność zakupów w formacie „convenience” wpływa nie tylko na rozwój parków, ale również handlu na parterach budynków mieszkalnych oraz w obiektach wielofunkcyjnych. Praca zdalna i mniejsza mobilność konsumentów sprawia, że rośnie potrzeba rozbudowywania oferty handlowo-usługowej jak najbliżej osiedli mieszkaniowych.

Nowe marki

W minionym roku na polskim rynku pojawiło się 11 nowych marek zagranicznych, w tym 5 modowych, m.in. Camicissima, Yargici, Bimba y Lola. Wciąż intensywnie rozwija się m.in. polska marka Half Price, która zadebiutowała w 2021 roku i obecnie w Polsce i za granicą ma już ponad 50 sklepów stacjonarnych. Znaczna część firm modowych osiągnęła już w Polsce optymalną liczbę sklepów stacjonarnych, a ekspansję widać szczególnie wśród dyskontów wielobranżowych i sieci spożywczych.

Stawki czynszów

Czynsze umowne w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stabilnym poziomie. Aktualnie dla najlepszych lokali o powierzchni do 100 mkw. wynoszą 100-130 euro/miesiąc/mkw. w Warszawie i 40-50 euro/miesiąc/mkw. w pozostałych największych miastach. Sytuacja rynkowa spowodowała jednak, że najemcy zyskali większą możliwość negocjacji czynszów efektywnych. W 2022 roku może pojawić się presja na obniżkę czynszów w obiektach starszych i ze słabszą pozycją na rynku.