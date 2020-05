Greenyard Logistics najemcą Panattoni Park na Pomorzu

Panattoni, rozpoczął realizację Panattoni Park Tricity East III o powierzchni blisko 33 000 m kw. Najemcami na ponad 26 000 m kw. są operatorzy logistyczni: Greenyard Logistics Poland obsługujący branżę FMCG, który zajmie blisko 12 000 m kw. oraz Omega Pilzno specjalizujący się w kompleksowej obsłudze łańcucha dostaw, z wynajętymi 14 500 m kw. Oddanie inwestycji przewidziano na pierwszy kwartał 2021 r.

Ruszyła budowa Panattoni Park Tricity East III, który powstanie 4 km od Portu Gdańskiego i Terminala Kontenerewo DTC. Cała powierzchnia – 32 886 m kw. – zostanie dostarczona w jednym etapie, a obaj najemcy uzyskają early access już w październiku br. Firma Greenyard Logistics Poland – która jako pierwsza związała się z nowym obiektem Panattoni – zajmie 11 824 m kw., a Omega Pilzno 14 500 m kw. Rozwiązania zaimplementowane w Panattoni Park Tricity East III, zostaną dostosowane do działalności najemców. Greenyard Logistics Poland skorzysta z 9 571 m kw. mroźni, wyposażonej w zaawansowaną technologicznie komorę szybkiego zamrażania. Deweloper zadba również by temperatura przed pomieszczeniem utrzymywała się na stałym poziomie 0 – 4 stopnie. Zastosowana technologia wesprze firmę w obsłudze dóbr szybkozbywalnych (FMCG), m.in. produktów mięsnych, w tym rybnych. Oprócz mroźni, dostarczone zostaną również 2 003 m kw. suchego magazynu oraz 250 m kw. biur. Drugi najemca – Omega Pilzno – skorzysta z magazynu wysokiego składowania, który obejmie prawie całą zajmowaną powierzchnię. W jej ramach Panattoni przygotował oddzielny dok do obsługi towaru ciężkiego.