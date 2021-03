Grupa Saller rozbuduje park handlowy w Inowrocławiu. Rossmann najemcą

Grupa Saller z Wrocławia przebuduje Park Handlowy S1 znajdujący się u zbiegu ulic Górniczej, Poznańskiej oraz Solnej w Inowrocławiu. Zaplanowano między innymi rozbudowę istniejącego budynku, w którym obecnie znajdują się Biedronka oraz Neonet. Po zakończeniu prac budowlanych do grona najemców dołączy drogeria Rossmann.

W sąsiadującym budynku powstaną natomiast cztery nowe jednostki najmu, które są w chwili obecnej komercjalizowane.

Rozpoczęcie rozbudowy zaplanowano na początek 2021 roku, jej zakończenie nastąpi do końca b.r. Do dyspozycji klientów Inowrocławia i okolic zostanie wtedy oddane około 6.000m² nowoczesnej powierzchni sprzedaży.

Saller ma w Polsce ponad 95 obiektów. Łączna powierzchnia najmu w Polsce to około 375 tysiące metrów kwadratowych, w skali międzynarodowej Grupa zarządza ponad 1,72 mln powierzchni najmu.