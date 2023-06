Hiszpańska marka zabezpieczyła finansowanie polskiego biznesu

Finansowanie dla wszystkich polskich obiektów należących do Neptune - pięciu centrów outletowych FACTORY i parku handlowego Futura - zostało zabezpieczone wspólnie przez Aareal Bank (agent ds. kredytu) i ING Bank Śląski (agent ds. zabezpieczeń) na okres pięciu lat. Transakcja jest oparta na formie zielonego kredytu, który jest powiązany z wymogami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

Zielony kredyt dla 5 centrów Factory

"Ta transakcja podkreśla siłę naszego biznesu i zaufanie, które inwestorzy oraz udzielający kredytu dostrzegają w rentowności naszego portfolio. To szczególnie istotne w obecnym kontekście makroekonomicznym, kształtowanym przez zaostrzone warunki kredytowe i trudniejszy rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tej transakcji, ponieważ zapewni nam większą elastyczność finansową w inwestowaniu w rozwój naszych polskich aktywów. Podpisana transakcja podkreśla również nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój, mający odzwierciedlenie w każdym aspekcie naszej działalności" - powiedział Daniel Losantos, prezes NEINVER.

Charlotte Ashworth, Neptune Fund Manager w Nuveen Real Estate, dodała: "Jesteśmy niezwykle zadowoleni z pozyskania tego instrumentu finansowego, który pomoże nam wspierać strategiczne priorytety portfela Neptune, kontynuując inwestowanie w ulepszenia dotyczące zrównoważonego rozwoju w każdym z naszym obiektów. Podkreśla to również siłę naszej oferty w środowisku, w którym tradycyjni pożyczkodawcy robią krok wstecz i są mocno wybiórczy w swoich gwarancjach".

Neinver ogłosił silny wzrost sprzedaży w 2022 roku, przy całkowitej wartości sprzedaży w salonach marek sięgającej 1,35 miliarda euro w całym europejskim portfolio, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do 2021 roku (like for like) i blisko 6% w porównaniu do 2019 roku.

Neinver to hiszpańska, międzynarodowa firma specjalizująca się w budowie nieruchomości, inwestycjach na rynku nieruchomości oraz w zarządzaniu nimi. Czołowy operator centrów outlet w Hiszpanii i Polsce, posiada dwie marki własne: The Style Outlets i FACTORY. Spółka NEINVER, założona w 1969 roku, zarządza 17 centrami outletowymi i 4 parkami handlowymi, posiadającymi w ofercie ponad 800 marek w sześciu krajach europejskich: Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii i Holandii.